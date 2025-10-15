„Erre nincs mentség” – megtörte a csendet a sztáranyuka Mandula Ádám gyermekbántalmazási botrányáról

Az egyéves kislányát egyedül nevelő egykori valóságshow-szereplő, Turi Xénia sem bírta szótlanul nézni azt a borzalmat, amit Mandula Ádám hétfő este egy élő TikTok-videóban művelt 8 éves gyermekével, Medoxszal.
Mint ismert, a lecsúszott, börtönt is megjárt zenész sokáig egyáltalán nem láthatta a gyermekét, mert a kisfiú édesanyja, Géczi Bea megtiltotta neki a találkozást. Mandula Ádám körülbelül két hete egy riportban büszkélkedett el azzal, hogy már hetek óta tiszta, nem áll semmilyen tudatmódosító szer hatása alatt, megjárta a detoxot is, és kész arra, hogy felelősségteljes, új életet kezdjen a barátnőjével. Nos, a nagy elhatározás és lelkesedés nem tartott sokáig.
Mandula ugyanis hétfő este egy élő TikTok-videóban bántalmazta a saját gyermekét. A mentális problémákkal küzdő zenész a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll, és folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög azért, hogy aludhasson.
„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik az „apuka” szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik.
„Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet” – üvölti magából kikelve, miközben egy papuccsal is megdobja a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszanak.
Géczi Bea természetesen azonnal rohant kisfiáért, amint tudomást szerzett a történtekről, így Medox még éjszaka épségben hazakerült. Az már persze más kérdés, hogy egy ilyen eset milyen lenyomatot hagy egy ártatlan gyermek lelkében. Bea az ügyben a hatóságokhoz fordult, és nem hagyja, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson.
A borzasztó képsorok végigsöpörtek az egész országon és általános szörnyülködést váltottak ki. Sokan azt sem értik, hogy Mandula Ádám barátnője miért nem lépett közbe, miért nem fékezte meg magából kikelt kedvesét, hogy segítsen a kisfiúnak. Nos, könnyen lehet, hogy nem mert szembemenni Mandulával, aki meglehetősen beszámíthatatlannak tűnik. Géczi Bea az első sokk után üzent is Mandula Ádám barátnőjének.
„Milyen nő az, aki ezt hagyja végig? Hát, ne kerülj a szemem elé, te retkes k*rva, mert az, hogy ezt mind hagytad, hogy a fiammal ezt csinálja…
Te utolsó sz*rházi! Legalább neked lehetne annyi eszed, hogy ezt nem hagyod, hogy egy gyereket így megalázzanak és bántsanak
– írta közösségi oldalán a dühös édesanya, aki azóta meg is tette a megfelelő jogi lépéseket.
No de térjünk vissza a Love Island egykori szereplőjére, Turi Xéniára, aki maga is édesanya, és aki kizárólagos felügyeleti joggal rendelkezik! Bár azt nem lehet tudni, hogy pontosan miért neveli egyedül a kis Zoét, az viszont biztos, hogy a kislány apja csak néha találkozhat a gyermekkel, Xénia jelenlétében. Talán ezért érintették meg őt annyira a hétfő esti borzalmak, hogy úgy érezte, meg kell szólalnia ebben a felkavaró témában.
„Egyszerűen hihetetlen. Egy hete volt velük interjú, hogy már nem drogozik, nem iszik és és tiszta. Erre tessék. A saját kisfiát bántalmazza élőzés közben. Ebben az esetben még szerencse is, hogy nem volt szűrve a tartalom, és láthatták, akiknek kellett, így a kisfiú hazamehetett.
Erre nincsen mentség. Létezik felügyelt kapcsolattartás. Az ilyennek nagyon maximum azt engedném.
Erre már simán lehet kérni” – tanácsolta Turi Xénia egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben.
