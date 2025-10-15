„Erre nincs mentség” – megtörte a csendet a sztáranyuka Mandula Ádám gyermekbántalmazási botrányáról

Az egyéves kislányát egyedül nevelő egykori valóságshow-szereplő, Turi Xénia sem bírta szótlanul nézni azt a borzalmat, amit Mandula Ádám hétfő este egy élő TikTok-videóban művelt 8 éves gyermekével, Medoxszal.

Mandula Ádám azóta törölte magát az Instagramról – ez nem is csoda (Fotó: Mandula Ádám)

Mint ismert, a lecsúszott, börtönt is megjárt zenész sokáig egyáltalán nem láthatta a gyermekét, mert a kisfiú édesanyja, Géczi Bea megtiltotta neki a találkozást. Mandula Ádám körülbelül két hete egy riportban büszkélkedett el azzal, hogy már hetek óta tiszta, nem áll semmilyen tudatmódosító szer hatása alatt, megjárta a detoxot is, és kész arra, hogy felelősségteljes, új életet kezdjen a barátnőjével. Nos, a nagy elhatározás és lelkesedés nem tartott sokáig.

Mandula ugyanis hétfő este egy élő TikTok-videóban bántalmazta a saját gyermekét. A mentális problémákkal küzdő zenész a felvételen láthatóan valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll, és folyamatosan minősíthetetlen stílusban ordibál gyermekével, aki sírva könyörög azért, hogy aludhasson.

„Gyere Medox, gyere velem a k*rva szádat. Mi az, hogy nem jössz velem b**dmeg? Lehúzzalak az ágyról? Megfogom a kezét és a lábát, és lehúzom” – hangzik az „apuka” szájából, miközben a gyerek sírva ellenkezik.

„Mondom gyere ide a k*rva anyádat! Ide, mert szétb**lak! Medox! Szétb**om a fejedet” – üvölti magából kikelve, miközben egy papuccsal is megdobja a kétségbeesett kisfiút, majd a kamerán kívül csattanások hallatszanak.

Mandula Ádám sokáig próbálta bizonygatni, hogy jó apa (Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám barátnője is ott volt a helyszínen, de nem tett semmit

Géczi Bea természetesen azonnal rohant kisfiáért, amint tudomást szerzett a történtekről, így Medox még éjszaka épségben hazakerült. Az már persze más kérdés, hogy egy ilyen eset milyen lenyomatot hagy egy ártatlan gyermek lelkében. Bea az ügyben a hatóságokhoz fordult, és nem hagyja, hogy ilyesmi még egyszer előfordulhasson.

A borzasztó képsorok végigsöpörtek az egész országon és általános szörnyülködést váltottak ki. Sokan azt sem értik, hogy Mandula Ádám barátnője miért nem lépett közbe, miért nem fékezte meg magából kikelt kedvesét, hogy segítsen a kisfiúnak. Nos, könnyen lehet, hogy nem mert szembemenni Mandulával, aki meglehetősen beszámíthatatlannak tűnik. Géczi Bea az első sokk után üzent is Mandula Ádám barátnőjének.