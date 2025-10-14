L.L. Junior megint szerelmi bánatban szenved – újabb dráma a sztár életében?

Nincs új a nap alatt, ha L.L. Junior és Frey Timi kapcsolatáról van szó. Vagy mégis?

L.L. Junior Frey Timinek üzent? (Fotó: Mediaworks Archív)

L.L. Junior viharos kapcsolata még nem ért véget

A két sztár „se veled se nélküled” románca már régóta izgatja az emberek fantáziáját. Amikor azt hisszük, hogy már nem tudjak cifrázni a dolgokat, akkor biztos, hogy meglepnek minket valamivel. Hol szerelmes képek miatt röppennek fel a pletykák, miszerint együtt vannak, hol a rideg távolságtartás tanúskodik arról, hogy szétváltak útjaik.

Az énekes és a táncosnő között már tényleg mindenről lehetett hallani: megcsalás, szakítás, megalázás, újrakezdés, még egy zene is készült a fiatal táncosról. A jelek szerint azonban még mindig nincs vége a szerelmesek vívódásának.

Timi néhány hete megpróbált pontot tenni az ügy végére, kisebb-nagyobb sikerrel:

Szeretném egyértelművé tenni, hogy Junival már egy ideje nem alkotunk egy párt. Az általa közzétett (régi) közös fotók ne tévesszenek meg senkit – a kapcsolatunk véglegesen lezárult. Mindenki megértését köszönöm

– írta közösségi oldalán

Nemrégiben azonban úgy tűnt, ismét egymásra találtak. Frey Timi egy fogászati klinika TikTok videójában szerepelt, amelyben gyümölcsöket vesz a szájába. A videóban feltűnik egy férfi kéz is, a szemfüles rajongók pedig egyből észrevették Junior jellegzetes pecsétgyűrűjét is a felvételen.

L.L. Junior kibékült egykori szerelmével?

Nem is kellett több, újra elkezdődtek a találgatások az énekes és a táncosnő kapcsolatát illetően:

„Az a Junior?”, „És Junior elkísérte! Atya ég!” „Jó dolga van Juniornak!” – érkeztek a hozzászólások

A két fél ugyan nem erősítette meg és nem is tagadta, hogy újra fellángolt volna köztük a szerelem, az énekes viszont most egy Jim Carrey idézetet tett közzé Instagram oldalán:

Azt hiszem, mindenkinek gazdagnak és híresnek kellene lennie, és mindent meg kellene kapnia, amiről valaha álmodott, hogy rájöjjön: ez nem a válasz.

Vajon ezzel ismét egykori szerelmének üzent a népszerű énekes?