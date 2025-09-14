Végleg vége? LL. Junior és Frey Timi kapcsolata ismét zátonyra futott?

A sztárpár története lassan folytatásos sorozattá válik, amelynek minden epizódját élőben követheti a közönség. Most ismét egy olyan fordulat érkezett LL. Junior szerelmi életében, amely sokak szerint végleges lehet – sokan azonban már csak legyintenek.

LL. Junior Frey Timi oldalán jelent meg már a tavalyi Nagy Duett élő adásában is – régóta tart a se veled, se nélküled viszony (Fotó: Mediaworks Archívum)

LL. Junior sorai találgatások lavináját indították el

LL. Junior Instagram történetében tett közzé szombaton egy sejtelmes bejegyzést, ami újabb oldalt lapozott fel a szerelmi naplójában. A rapper többek között arról írt, hogy minden tapasztalatért hálás, még azokért is, amelyek fájdalmat hoztak, hiszen ezek segítenek fejlődni és továbblépni. Előtte azonban így kezdte gondolatait:

Tegnap éjjel egy hosszú félreértés lezárása után megtapasztalhattam, hogy mi az, amire nincs szükségem. Így hálás, nyugodt szívvel léphetek tovább.

Bár konkrétan nem nevezte meg, hogy kiről vagy miről szólnak a sorok, a rajongók többsége rögtön úgy értelmezte, hogy a szavak a Frey Timi-vel való kapcsolat lezárásáról árulkodnak.

A bejegyzés nagy visszhangot váltott ki, és egy sztárhírekre szakosodott közösségi oldalon hamar megindultak a találgatások. Többen sajnálatukat fejezték ki, mondván, nehéz lehet Juniornak társat találni, hiszen sokan csak a hírnévre vagy az anyagi biztonságra vágynak mellette.

Én eskü sajnálom. Csilla óta nem talál magának egy normális nőt se, mind csak a hírnév és a pénz miatt van vele...

— jegyezte meg egy kommentelő. Mások viszont úgy vélték, ideje lenne végleg elengednie a nála jóval fiatalabb lányt, mert kapcsolatuk kezdettől fogva nem tűnt tartósnak. A közönség megosztott: egyesek drukkolnak a párnak, mások szerint ez a történet már régen kifulladt.

Hányszor zárják még le? Lehet megbolondult Mr. Raggamoffin, de legalább együtt röhög rajtuk a fél ország.

És továbbra is vannak, akik hisznek bennük és szurkolnak, hogy sikerüljön rendezni a helyzetet.

Pedig nekem olyan őszinte igaz szerelemnek tűnik, lehet naiv lennék?

Érdekesség, hogy Junior a feltételezett szakítást követően nem visszavonult, hanem épp ellenkezőleg: barátai társaságában tűnt fel Budapest belvárosában. Buliztak, nosztalgiáztak, és a rapper több tíz évvel ezelőtti emlékét is felidézte. Ha a hír valóban igaz, Junior bizony búfelejtő szombat éjszakát csapott.