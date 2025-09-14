Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Végleg vége? LL. Junior és Frey Timi kapcsolata ismét zátonyra futott?

szakítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 16:00
LL Juniorbúfelejtésszerelmi történetdráma
Úgy tűnik, hogy a viharos románcnak megint pont került a végére. LL Junior és Frey Timi szakítása újabb hullámokat vetett a közösségi médiában.
Bors
A sztárpár története lassan folytatásos sorozattá válik, amelynek minden epizódját élőben követheti a közönség. Most ismét egy olyan fordulat érkezett LL. Junior szerelmi életében, amely sokak szerint végleges lehet – sokan azonban már csak legyintenek.

LL. Junior
LL. Junior Frey Timi oldalán jelent meg már a tavalyi Nagy Duett élő adásában is – régóta tart a se veled, se nélküled viszony (Fotó:  Mediaworks Archívum)

LL. Junior sorai találgatások lavináját indították el 

LL. Junior Instagram történetében tett közzé szombaton egy sejtelmes bejegyzést, ami újabb oldalt lapozott fel a szerelmi naplójában. A rapper többek között arról írt, hogy minden tapasztalatért hálás, még azokért is, amelyek fájdalmat hoztak, hiszen ezek segítenek fejlődni és továbblépni. Előtte azonban így kezdte gondolatait:

Tegnap éjjel egy hosszú félreértés lezárása után megtapasztalhattam, hogy mi az, amire nincs szükségem. Így hálás, nyugodt szívvel léphetek tovább.

Bár konkrétan nem nevezte meg, hogy kiről vagy miről szólnak a sorok, a rajongók többsége rögtön úgy értelmezte, hogy a szavak a Frey Timi-vel való kapcsolat lezárásáról árulkodnak.

A bejegyzés nagy visszhangot váltott ki, és egy sztárhírekre szakosodott közösségi oldalon hamar megindultak a találgatások. Többen sajnálatukat fejezték ki, mondván, nehéz lehet Juniornak társat találni, hiszen sokan csak a hírnévre vagy az anyagi biztonságra vágynak mellette. 

Én eskü sajnálom. Csilla óta nem talál magának egy normális nőt se, mind csak a hírnév és a pénz miatt van vele...

— jegyezte meg egy kommentelő. Mások viszont úgy vélték, ideje lenne végleg elengednie a nála jóval fiatalabb lányt, mert kapcsolatuk kezdettől fogva nem tűnt tartósnak. A közönség megosztott: egyesek drukkolnak a párnak, mások szerint ez a történet már régen kifulladt.

Hányszor zárják még le? Lehet megbolondult Mr. Raggamoffin, de legalább együtt röhög rajtuk a fél ország.

És továbbra is vannak, akik hisznek bennük és szurkolnak, hogy sikerüljön rendezni a helyzetet. 

Pedig nekem olyan őszinte igaz szerelemnek tűnik, lehet naiv lennék?

Érdekesség, hogy Junior a feltételezett szakítást követően nem visszavonult, hanem épp ellenkezőleg: barátai társaságában tűnt fel Budapest belvárosában. Buliztak, nosztalgiáztak, és a rapper több tíz évvel ezelőtti emlékét is felidézte. Ha a hír valóban igaz, Junior bizony búfelejtő szombat éjszakát csapott.

Junior a külvilágnak azt mutatja, hogy az élet nem állt meg, sőt! (Fotó:  Mediaworks Archívum)

Hullámvasút, ami sosem áll meg?

A kapcsolat előzményei bőven tartalmaztak fordulatokat: az elmúlt hónapokban több szakítás és békülés történt, gyakran nyilvánosan, a közösségi médián keresztül. Felröppentek megcsalási pletykák is, amelyeket Tímea határozottan cáfolt. Junior még egy dalt is írt – Frey Timi címmel –, amelyben csalódottságát énekelte meg. A későbbi videós magyarázkodásban ugyan próbálták humorral oldani a helyzetet, mondván, a sorok nem mind szó szerint értendők, a közönség mégis érezte, hogy a háttérben valódi feszültségek húzódnak. Ugyan LL. Junior koncertjein az elmúlt időszakban érezhető volt az erotikától túlfűtött vibráció kettejük között a színpadon, úgy tűnik azonban, hogy ezek csak időszakos fellángolások.

Sokan úgy látják, hogy a kapcsolat eleve törékeny alapokon állt: a nagy korkülönbség, a folyamatos nyilvánosság és az eltérő élethelyzetek miatt szinte borítékolható volt a hullámvasút. Mindez persze nem akadályozta meg a párt abban, hogy újra és újra megpróbálják, abban bízva, hogy most talán másképp alakul.

A jelenlegi szakítás azonban sokak szerint komolyabb, mint az előzőek. A rajongók ugyanakkor már óvatosak a végkövetkeztetéssel, hiszen nem egyszer látták, hogy néhány hét elteltével ismét kéz a kézben jelennek meg. Hogy ezúttal valóban végérvényesen lezárták-e a közös történetet, vagy hamarosan újabb epizód érkezik, azt csak az idő döntheti el. Egy biztos: a közönség továbbra is figyeli minden lépésüket, és kíváncsian várja, mi lesz a következő fejezet.

 

