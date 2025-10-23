L.L. Juniorék balhéja tényleg világra szóló! Ázsiai TikTokker reagált Frey Timire…

Hónapok óta L.L. Junior szerelmi élete tartja lázban az országot. A Fekete Vonat egykori rappere jó ideje él se veled, se nélküled kapcsolatban háttértáncosával, Frey Timivel. A lánnyal való kapcsolatukról dal is született, aminek a híre nemcsak hogy az országhatárt lépte át, hanem másik kontinensen, Ázsiában is hódít!

L.L. Junior és Frey Timi szerelme nemcsak az országot, de a világot is megrengette (Fotó: Bors)

Ázsiában is imádják L.L. Juniort és Frey Timit

Egy népszerű fülöp-szigeteki influenszer, STR, azaz „s.t.reacts” nevű felhasználó osztotta meg a Frey Timi című dalt, ami a hősszerelmes L.L. Junior Youtube-csatornáján két hónap alatt több mint hatmillió megtekintéssel büszkélkedhet. Ez már így is elismerésre méltó, és ez a szám hamarosan jelentősen megugorhat. Az említett TikTokker ugyanis hatalmas követőbázissal rendelkezik, videóit rendre több százezren, vagy akár több millióan látják. Junior daláról szóló videójára is kevesebb mint 24 óra alatt 150 ezer megtekintés érkezett.

De miről is van szó? A fülöp-szigeteki srác TikTok-csatornája amilyen népszerű, olyan egyszerű is. Közelről veszi az arcát, miközben rajongói által ajánlott, külföldi slágerekbe hallgat bele és mond véleményt. Már a kezdő ritmusokra is ütemesen mozogni kezd, majd bizonyos pontokon átéléssel füttyent, nyögdös, vagy kiabálja be, hogy: „yes!”.

A jelek szerint a cigányzene bejön neki, ugyanis azóta Nótár Mary: Iszom-iszom című slágerét is nagy átéléssel hallgatta. De véleményt mondott egy Pamkutya-dalról, és a metálzenekar, Leander egyik szerzeményét is lelkesen grimaszolva hallgatta a világ túlfeléről.

Jolly is népszerű Ázsiában

Nem L.L. Junior az első hazai előadó, akit felkapnak Ázsiában. Tarcsi Zoltán Jolly korábban a Borsnak azt mondta:

„Két éve keresett meg a japán kiadó, hogy szeretnék felhasználni a zenémet. Azt hittem elsőre, hogy álmodom. Korábban már készített valaki egy koreográfiát a dalomra, amiből rengeteg videó született szerte a világon. Boldog és büszke magyar vagyok, és örülök annak, hogy idáig eljutottam ebből a kis országból. Ez az elismerés is azt bizonyítja, hogy minőségi zenét csinálok, mert a japán rajzfilmeknek rengeteg rajongója van szerte a világon” − fogalmazott az anime főcímdalaként felhasznált száma kapcsán. Így hát Jolly és L.L. Junior is elmondhatja magáról, hogy Ázsiában is tarol a zenéjük!