L.L. Junior nem nyugszik a szakítás után: Frey Timi is végigjárja Dárdai Blanka kálváriáját

A rapper szerelmi életét már csaknem nehezebb követni, mint a Twin Peaks eseményeit, mi mégis megpróbáljuk kibogozni a szálakat. L.L. Junior és Frey Timi szakítási sorozata ugyanis szinte megszólalásig hasonlít az egy évvel ezelőttihez, amikor a zenész Dárdai Blankával való kapcsolata tartotta lázban a rajongókat. Mutatjuk is, mi az, amit tudni lehet a mostani románc alakulásáról, na meg persze, hogy mik a visszatérő motívumok.

L.L. Junior barátnője, Frey Timi A Nagy Duetten jelent meg vele először nyilvánosan (Fotó: Mediaworks archív)

Frey Tímea L.L. Junior táncosaként vált ismertté, amikor is a rajongók elkezdték találgatni, hogy talán több lehet közöttük, mint egyszerű munkakapcsolat. Ezután nem sokkal A Nagy Duett nézőterén kapták lencsevégre őket, ahogy összebújva beszélgetnek. Innen azonban minden egyre bonyolultabb lett. Junior többször is szakított fiatal szerelmével, azzal az indokkal, hogy a lány megcsalja őt, bár Timi tagadta, hogy ez így lenne. De a szakításokat eddig mindig békülések követték, így nem csoda, ha legtöbben már képtelenek voltak követni, hogy épp hányadán állnak egymással. Ez persze Dárdai Blanka esetében sem volt másként, igaz, abban az esetben inkább az énekesnő panaszkodott hűtlenségre.

Dárdai Blanka és L.L. Junior kapcsolata is épp ilyen viharos volt, kísértetiesen hasonlít a két eset (Fotó: hot! magazin)

L.L. Junior és Dárdai Blanka is dalt írt a kapcsolatukról

A rapper egyik hatalmas kiborulása után, amikor szintén nyilvánosan jelentette be, hogy szakítottak, sőt azonnal megszüntette a lány munkaviszonyát is táncosként, született meg a Frey Timi című műalkotás, amin sokan felháborodtak. Néhány nappal a dal után mégis úgy látszott, szent a béke, sőt Frey Timi volt párja autójában ülve hallgatta meg először a dalt, és jót is szórakozott rajta.

Rafináltnak hitte magát, de mégis béna volt, majd egyszer csak elpirult, nyíltak a dm-ek nyíltak a messengerek, mellettem rengeteg palival üzengetett

– rappeli Junior a kapcsolatuk „végéről”.

És bár a szereplők újak, a történet igencsak ismerős:

Eltitkoltad előlem azt a sok csalást, hogy engem szerettél, de fenntartottál mást.

„Nem vagy való nekem, ő mással is táncolt nem csak velem” – szól Brenka szakítás után született száma, a Nem vagy való nekem dalszövege.