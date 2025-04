Lékai-Kiss Ramóna a kistesóról: „Hosszú idők próbálkozásai után sem adta meg nekünk az élet”

Lékai-Kiss Ramóna műsora, a TV2 Titkok Ramónával rendkívül nagy népszerűségnek örvend, a hazai hírességek apraja-nagyja megfordult már nála és kitárta a szívét. De vajon a mikrofon túloldalán milyen érzések lapulnak a műsorvezető lelkében? Rami a Tv2 Tények kameráinak mesélt őszintén.

Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence A Nagy Duett színpadán (Fotó: Ripost)

Lékai-Kiss Ramóna testvére ritkán kerül előtérbe

A gyönyörű műsorvezetőről kevesen tudják, hogy van egy húga, Debóra, aki tíz évvel fiatalabb Raminál.

Minden vasárnap apukámmal együtt itt ül a lelátón és szurkol

- kezdi Rami, hiszen mint ismeretes, Brasch Bence oldalán készül hétről hétre a hét év után visszatérő Nagy Duett adásaira. Bár mindenféle szerepben láthattuk már őt, ebben még épp nem, így ez most neki is kihívás.

Mivel Lékai-Kiss Ramóna gyereke, Noé még elég kicsi ahhoz, hogy ennyire későn ott legyen anyukájával a helyszínen, azon kívül, hogy az első élő adást látta, azóta apukájával nézi a tévében otthon. Rami egyébként nem sokszor beszél férjéről és kisfiáról, még kevesebbet a családjáról. Most azonban az is kiderült, hogy szülei elképesztően büszkék a műsorvezetőre, édesapja meg is hatódott korábban, amikor látta a Nagy Duettben. A színésznő 19 éves kora óta játszik színházban, elsősorban prózai darabokban, énekelni korábban nem tanult, zongorázni viszont igen. Profi képzést nem kapott, most Brasch Bence oldalán mindent elsajátíthat, főként az éneklést. S hogy meddig jutnak a Nagy Duettben, az kiderül majd a következő adásokból.

Lékai-Kiss Ramóna számára a családja az első: férje, Máté és kisfia, Noé a legfontosabbak (Fotó: Flajsz Peter)

Élete legfájóbb pontja a kistesó kérdés

Hogy Lékai-Kiss Ramóna terhes lenne, ez a kérdés szinte állandóan foglalkoztatja a közvéleményt, de eddig még sosem erősítette meg, hogy valóban érkezne a kistesó.

„Mi nagyon szerettünk volna testvért a Noéka mellé, a férjemnek is van egy öccse, nekem is egy húgom és valahogy úgy képzeltük el, hogy ez így kerek egész. De aztán hosszú idők próbálkozásai után sem adta meg nekünk az élet, hogy ez így legyen, most sem vagyok várandós. Ember tervez, Isten végez, meglátjuk mit hoz a jövő!”

Lékai-Kiss Ramóna férje, Máté a sport miatt szintén rendkívül szoros időbeosztással rendelkezik, de még így is mindig sokszor szentelnek közös időt egymásra és a családra, erről Rami maga szokott beszámolni közösségi oldalán.