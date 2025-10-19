Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Nándor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felforrt a levegő a TV2 stúdiójában: Lékai-Kiss Ramóna testre tapadó ruhája vonzza a szemet

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 19:56
Lékai-Kiss RamónaTV2
Lékai-Kiss Ramóna maga sem tudta megmondani, minek is öltözött a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő show-jában.

Lékai-Kiss Ramóna ismét magára vonzotta a nézők tekintetét a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő műsorában. A gyönyörű műsorvezető egy testre simuló, leopárdmintás ruhában jelent meg. Tilla azonnal megkérdezte, mi a ruhája témája, szerinte "ocelot mókus". Rami szerint "párduc búslakodó"...

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna

"Ez a ruha ma rajtam marad. Ragadozónak öltöztem, de a lelkem bárány, szóval egy préda vagyok, rám lehet ugrani" - mondta, majd Liptai Claudiára nézett, aki azonnal lecsapta a labdát.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu