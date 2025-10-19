Felforrt a levegő a TV2 stúdiójában: Lékai-Kiss Ramóna testre tapadó ruhája vonzza a szemet

Lékai-Kiss Ramóna ismét magára vonzotta a nézők tekintetét a Sztárban Sztár All Stars hetedik élő műsorában. A gyönyörű műsorvezető egy testre simuló, leopárdmintás ruhában jelent meg. Tilla azonnal megkérdezte, mi a ruhája témája, szerinte "ocelot mókus". Rami szerint "párduc búslakodó"...

Lékai-Kiss Ramóna

"Ez a ruha ma rajtam marad. Ragadozónak öltöztem, de a lelkem bárány, szóval egy préda vagyok, rám lehet ugrani" - mondta, majd Liptai Claudiára nézett, aki azonnal lecsapta a labdát.