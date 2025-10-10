A két régi jó barát rendezi viszonyát? Ez a helyzet most Galla Miklós és Laár András között - Galéria

Úgy tűnik, hosszú idő után újra szóba áll egymással a legendás L’art pour l’art Társulat két ikonja, Laár András és Galla Miklós. A humor nagymesterei közti kapcsolat az utóbbi években sokakat foglalkoztatott — vajon haragban vannak, vagy csak elsodorta őket az élet? Bár az elmúlt években a barátságuk megkopott, mégis különös hírek láttak napvilágot: Galla pénzt kért, Laár pedig utalt régi barátjának. Laár most őszintén beszélt a jelenlegi viszonyukról a Borsnak.

Galla Miklós és Laár András ma már nem beszélnek sokat, de viszonyuk nem ellenséges (Fotó: TV2)

Laár András és Galla Miklós: „Nincs harag, de nincs kapcsolat sem”

A magyar humorista, zenész és gondolkodó most elárulta: ritkán beszélnek telefonon, és évek óta nem találkoztak személyesen.

Az, hogy milyen a viszonyunk, azt nem lehet megmondani. Persze jó, de nincs közvetlen kapcsolat köztünk. A legutolsó alkalom az volt, amikor adtam neki a Karinthy gyűrűt. Azóta nem láttuk egymást. A Galla furcsa, de az egyik legtehetségesebb humorista. Ő most neheztelő hangulatban van, de hát tudjuk, hogy furcsa. De mégeszer mondom, az egyik legtehetségesebb humorista ebben az országban. Nem véletlenül dolgoztam vele sokat.

– mondta Laár András Galla Miklóssal való kapcsolatáról.

Galla merész színpadi jelenléte

Laár nem kertelt, amikor Galla különös megnyilvánulásairól kérdeztük. A művész szerint Galla Miklós újabb, meztelenkedős performanszai már távol állnak tőle:

Amikor ő meztelenkedni akar a színpadon, akkor kérdéses, hogy én ott legyek-e. Nem szeretem, ha a humorba erotikus elem kerül, az nem vicces. Volt egy lantművész, aki fürdőköpenyben, meztelenül játszott. Mindenkinek megvan a maga hobbija, de én nem ebben látom a humort.

Galla Miklós és Laár András párosa mindenki napját feldobta (Fotó: Kiss Zoltán)

L’art pour l’art!

Bár sokan azt gondolnák, feszültség van köztük, Laár elismerően beszélt egykori társáról. Hozzátette, hogy hálás Gallának, mert nélküle talán soha nem született volna meg a legendás abszurd társulat.

Ha a Galla engem nem rángat bele ebbe a humor-tájba, akkor nincs L’art pour l’art Társulat. Ő erőltette, hogy verseket mondjak – és igaza volt. Nagyon harmonikus művészi együttműködés volt. A Galla zseni!

Szeretet, távolság, tisztelet

Laár András szavaiból kiderül: nincs harag, de a régi barátság már nem olyan közeli, mint volt. Ahogy ő fogalmazott:

Én a Gallát tisztelem, becsülöm, és sokat köszönhetek neki. Az, hogy mit csinál, az már az ő dolga.

Egy biztos: ha a két abszurd zseni újra egy színpadra állna, a közönség valószínűleg még ma is könnyesre nevetné magát.