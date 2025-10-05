Laár Andrást felszólították, hogy segítsen Galla Miklóson

Az 1986-ban alakult L’art pour l’art Társulat két alapítótagja is méltatlan helyzetbe került az elmúlt hetekben. Előbb Laár András kérte a követőit, hogy utaljanak a számlájára pénzt, majd nem sokkal később Galla Miklós is megtette ezt. Mint ismert, Laár előbb a L’art pour l’art Társulatból lépett ki, majd idén a szintén általa alapított KFT együttest is otthagyta a nyári turné előtt, ami nem esett jól társainak, így Bornai Tibornak sem.
„Köszönöm mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében. Sajnos én is segítségre szorulok. Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak. Kérem, aki tud, segítsen. Előre is nagyon köszönöm. Igyekszem vicces és informatív posztokkal meghálálni” – írta négy nappal ezelőtt a GM49 alapítója, a magyar popzenei újhullám egyik ismert figurája, Galla Miklós, aki számlaszámot is mellékelt.
Fenyő Iván is reagált Instagram-sztoriban erre, ő úgy gondolja, hogy Galla egykori szerzőtársának, Laár Andrásnak illene segítenie abból a pénzből, amit neki adományoztak. „Laár adhatna neki. Ha már ő is az emberek nagylelkűsége, és jóindulata révén kapott. Nem keveset… így tanulhatna tőlük. Megmutathatná a nagylelkűségét a gyakorlatban ő is. Néha, aki erre képes, nagyobb buddhista, mint akinek jól láthatóan ott lóg a nyakában a mala” – utalt a buddhista imafüzérre.
A buddhizmus felé forduló színész szerint a megsegített Laár utalhatna névtelenül pénzt volt kollégájának.
Megoszthatná… nem az övét, csak amit ő is kapott mások segítsége révén, rászorulóként.
„Így nem csak taníthatná, de gyakorolhatná is. Mindezt akár név nélkül, persze. Csak ő tudná, senki más. Szép lenne. Így például buddhista lenne” – jegyezte meg Fenyő Iván.
A bajban lévő humorista posztja alatt mindenféle komment előfordul. Volt, aki már utalt is pénzt Gallának, megköszönve a fordításokat, a műsorokat, a vidám perceket, más viszont azzal tréfálkozik, hogy neki is lehet utalni, madáreleségre és sportfogadásra. „Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki jókedvében tegyen közzé egy ilyen posztot, ami gyakorlatilag kéregetés” – írta egy követője.
„Mennyire kellett lelkierő ezt kiírni... Segítséget kérni nem szégyen. Bárki kerülhet ilyen helyzetbe. Soha se ítélj” – jegyezte meg egy internetező, többen pedig felajánlották, hogy személyesen segítenek, visznek neki ételt.
Az abszurd humor egyik hazai terjesztője, Galla Miklós az elmúlt években többször mutatkozott felettébb szellős öltözetben, amit sokan szóvá tettek. Mint ismert, nyilvános meztelenkedései miatt 2021 nyarán Galla Miklóstól az MTVA visszavonta a Karinthy-gyűrűt, Laár András pedig végül odaadta neki az övét.
