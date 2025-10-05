Laár Andrást felszólították, hogy segítsen Galla Miklóson

Az 1986-ban alakult L’art pour l’art Társulat két alapítótagja is méltatlan helyzetbe került az elmúlt hetekben. Előbb Laár András kérte a követőit, hogy utaljanak a számlájára pénzt, majd nem sokkal később Galla Miklós is megtette ezt. Mint ismert, Laár előbb a L’art pour l’art Társulatból lépett ki, majd idén a szintén általa alapított KFT együttest is otthagyta a nyári turné előtt, ami nem esett jól társainak, így Bornai Tibornak sem.

Laár András tavasszal kilépett a KFT-ből, nemrég pénzt kért a követőitől

(Fotó: Czinege Melinda/Hajdú-Bihari Napló)

„Köszönöm mindenkinek, aki segített Laár Andrásnak a nehéz helyzetében. Sajnos én is segítségre szorulok. Élelmiszer, gyógyszer, közüzemi számlák és tartozásaim is vannak. Kérem, aki tud, segítsen. Előre is nagyon köszönöm. Igyekszem vicces és informatív posztokkal meghálálni” – írta négy nappal ezelőtt a GM49 alapítója, a magyar popzenei újhullám egyik ismert figurája, Galla Miklós, aki számlaszámot is mellékelt.

Laár András segíthetne Galla Miklósnak?

Fenyő Iván is reagált Instagram-sztoriban erre, ő úgy gondolja, hogy Galla egykori szerzőtársának, Laár Andrásnak illene segítenie abból a pénzből, amit neki adományoztak. „Laár adhatna neki. Ha már ő is az emberek nagylelkűsége, és jóindulata révén kapott. Nem keveset… így tanulhatna tőlük. Megmutathatná a nagylelkűségét a gyakorlatban ő is. Néha, aki erre képes, nagyobb buddhista, mint akinek jól láthatóan ott lóg a nyakában a mala” – utalt a buddhista imafüzérre.

A buddhizmus felé forduló színész szerint a megsegített Laár utalhatna névtelenül pénzt volt kollégájának.

Megoszthatná… nem az övét, csak amit ő is kapott mások segítsége révén, rászorulóként.

„Így nem csak taníthatná, de gyakorolhatná is. Mindezt akár név nélkül, persze. Csak ő tudná, senki más. Szép lenne. Így például buddhista lenne” – jegyezte meg Fenyő Iván.

Galla Miklós ügye sokakat foglalkoztat

A bajban lévő humorista posztja alatt mindenféle komment előfordul. Volt, aki már utalt is pénzt Gallának, megköszönve a fordításokat, a műsorokat, a vidám perceket, más viszont azzal tréfálkozik, hogy neki is lehet utalni, madáreleségre és sportfogadásra. „Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki jókedvében tegyen közzé egy ilyen posztot, ami gyakorlatilag kéregetés” – írta egy követője.