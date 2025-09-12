Kunu Márió volt feleségére rátalált a szerelem? – Hatalmas rózsacsokor leplezte le Alexandrát

Kunu Alexandra tegnap egy igencsak sejtelmes poszttal lepte meg követőit az Instagram-oldalán. A gyönyörű édesanya egy hatalmas vörös rózsacsokorról osztott meg képet, ami természetesen rögtön lavinát indított el a kommentelők között. Sokan úgy vélik, nem pusztán kedves gesztusról van szó, hanem arról, hogy Szandi életében végre új fejezet kezdődhetett. És vajon mit szólhat ehhez Kunu Márió?

Kunu Márió felesége sokak szerint megérdemli a boldogságot (Fotó: Facebook)

Kunu Márió most már a múlté?

Nem véletlenül kapott ekkora figyelmet a poszt, hiszen Alexandra évekig került a címlapokra viharos kapcsolata miatt. Márió hosszú idő óta a bulvár állandó szereplője, és nem éppen a pozitív hírek miatt. A sorozatos megcsalások, Kunu Márió barátnőjével – Czakó Emília Kávétejszínnel – folytatott zavaros viszonya mind-mind megviselték a kapcsolatukat. Nem túlzás azt mondani, hogy Márió magánélete olykor annyira kaotikussá vált, mint L.L. Junior „zűrjeivel” teli mindennapjai.

Szandi mindeközben csendben, méltósággal viselte a nyilvánosság előtti megaláztatásokat. Ismerősei szerint elsősorban kisfiára koncentrált, aki nemrég kezdte meg az óvodát. Követői gyakran láthatják posztjaiban, hogy számára az anyaság az első, és mindent megtesz, hogy biztonságos, szeretetteljes környezetet teremtsen a gyermekének.

Most viszont úgy tűnik, végre a boldogság is visszakopogtatott az ajtaján. A vörös rózsa régóta a szerelem és a szenvedély szimbóluma, így nem csoda, hogy a rajongók rögtön találgatásokba kezdtek: vajon ki állhat a gesztus mögött? Egy régi ismerős, aki most mert nyitni? Vagy egy teljesen új férfi, aki végre méltó társa lehet Alexandrának és szerető nevelőapja a kisfiának?

Kunu Alexandra Instagram-oldalán tette közzé a gyönyörű, sejtelmes ajándék fotóját (Fotó: Instagram)

Kunu Alexandra egyelőre titkolózik

Nos, ezt egyelőre nem tudjuk, csak találgatni lehet, csakúgy, mint ahogy azt az internetezők is teszik. Az biztos, hogy a kép többet mond ezer szónál. Természetesen Alexandra egyelőre nem árult el semmit a virág küldőjéről. Ám a sejtelmesség csak még inkább fokozza az érdeklődést. Egyes pletykák szerint már hetek óta suttognak arról, hogy egy új férfi tűnt fel mellette, ám ő eddig ügyesen titokban tartotta magánélete ezen részét. A közönség természetesen izgatottan várja, hogy kiderüljön, ki az a titokzatos férfi, aki ilyen nagy gesztussal próbálja meghódítani a gyönyörű édesanya szívét. Egy biztos: Szandi sokak számára példakép, hiszen rengeteg fájdalom és botrány után sem tört össze, hanem újra talpra állt, és most úgy tűnik, végre rátalálhat a boldogságra. Hogy valóban komoly kapcsolatról van-e szó, vagy csupán egy ártatlan figyelmességről, csak ő tudja. Egy dolog azonban biztos: Alexandra élete fordulóponthoz érkezett, és talán nemsokára arra is fény derül, ki az a férfi, aki a rózsákkal belépett az életébe.