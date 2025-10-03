Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhunyt Kopeczky Lajos

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 14:42 / FRISSÍTÉS: 2025. október 03. 15:01
Kopeczkyhaláleset
Elhunyt a legendás sportriporter. Kopeczky Lajos 90 évet élt.

Kopeczky Lajos, az ország egyik legismertebb sportújságírója és televíziós műsorvezetője, 90 éves korában elhunyt. A legendás sportriporter több mint öt évtizeden át szórakoztatta a nézőket, sajtóinformációk szerint tavaly ősszel gyomorpanaszokkal és hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba, ahol háromszor is visszatért a klinikai halálból. 

Kopeczky Lajos 90 évet élt.
Kopeczky Lajos 90 évet élt. Fotó: TumbaszHedi

Kopeczky Lajos élete

Ferencvárosban született és a Mester utcában nőtt fel. Építészmérnöki diplomát szerzett, első munkahelye a X. kerületi Tanács műszaki osztályán volt Budapesten, ahol később főmérnök-helyettesként dolgozott egészen 1969-ig.

1960-tól a Magyar Televízió külső munkatársa volt, majd 1969-től főállásban is ott dolgozott. Öt évtizeden át vett részt a televíziózásban: a Telesport riportereként, valamint húsz éven keresztül a Híradó sportkommentátoraként. Hatvanadik születésnapján, saját kérésére, 1995-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is aktív maradt: a Budapest Tévénél még tizenöt évig, a Hatoscsatornán pedig műsorvezetőként tevékenykedett.

1996-ban a Köztársaság Párt elnöki tisztét is betöltötte, parlamenti képviselő-jelöltként is indult. Az újságírók labdarúgó-válogatottjának harmincöt éven át volt tagja. 2002-től Erdőkertes alpolgármestere, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökségi tagja lett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu