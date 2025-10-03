Elhunyt Kopeczky Lajos

Kopeczky Lajos, az ország egyik legismertebb sportújságírója és televíziós műsorvezetője, 90 éves korában elhunyt. A legendás sportriporter több mint öt évtizeden át szórakoztatta a nézőket, sajtóinformációk szerint tavaly ősszel gyomorpanaszokkal és hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba, ahol háromszor is visszatért a klinikai halálból.
Ferencvárosban született és a Mester utcában nőtt fel. Építészmérnöki diplomát szerzett, első munkahelye a X. kerületi Tanács műszaki osztályán volt Budapesten, ahol később főmérnök-helyettesként dolgozott egészen 1969-ig.
1960-tól a Magyar Televízió külső munkatársa volt, majd 1969-től főállásban is ott dolgozott. Öt évtizeden át vett részt a televíziózásban: a Telesport riportereként, valamint húsz éven keresztül a Híradó sportkommentátoraként. Hatvanadik születésnapján, saját kérésére, 1995-ben nyugdíjba vonult, de továbbra is aktív maradt: a Budapest Tévénél még tizenöt évig, a Hatoscsatornán pedig műsorvezetőként tevékenykedett.
1996-ban a Köztársaság Párt elnöki tisztét is betöltötte, parlamenti képviselő-jelöltként is indult. Az újságírók labdarúgó-válogatottjának harmincöt éven át volt tagja. 2002-től Erdőkertes alpolgármestere, valamint az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökségi tagja lett.
