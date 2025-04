Köllő Babett: Milla az apjánál néha feszegeti a határokat

Sokan azt gondolhatják, hogy a műsorvezető már kamaszként is igazi díva volt, akivel meggyűlt a bajuk a tanároknak és a szüleinek – ám a valóság egészen más. A szőke szépség, Köllő Babett fiatalon csendes, szabálykövető lány volt és jó tanuló, aki inkább a színházi álmokra koncentrált, mintsem a lázadásra.

Köllő Babett nem lázadt kamaszkorában - Fotó: RTL / hot! magazin

"Tipikus jó tanuló, jó sportoló voltam" – kezdte a hot! magazinnak Feleségek Luxuskivitelben sztárja.

"Anyáék mindig büszkék voltak rám, amikor bementek egy szülőire, mert pontosan tudták, hogy nem érheti őket meglepetés. Sosem kellett miattam szégyenkezniük a szüleimnek. Már általános iskolában is igazi minden lében kanál voltam: jó helyezéseket értem el a szavalóversenyeken, felléptem az iskolai ünnepségeken, és egyszerre több dologban is aktívan részt vettem. Soha nem volt velem probléma – de őszintén szólva, időm se lett volna rá. Amikor középiskolába kerültem, már táncosként tanultam a pécsi művészetiben, 15 éves koromtól kezdve pedig rendszeresen szerepeltem a Pécsi Nemzeti Színház előadásaiban. Reggel hétkor már a balett-teremben voltam, este pedig egészen az előadás végéig dolgoztam, még hétvégén is. Szóval, nem igazán volt lehetőségem a lázadásra vagy a lógásra – túl elfoglalt voltam hozzá!"

Anya és lánya mindent megbeszélnek egymással - Fotó: Instagram / hot! magazin

Köllő Babett lánya szófogadó tinédzser: Jól működik köztünk a bizalom

Köllő Babett lánya Milla idén ünnepli a tizenötödik születésnapját, így már benne van a kamaszkorban. Az édesanya szerencsésnek mondhatja magát, mert kettejük között mindig megvolt az összhang – még ha ez a családon belül nem is megy mindenkivel ennyire gördülékenyen.

"Az apjánál néha feszegeti a határokat, de egy férfinak szerintem sokkal nehezebb dolga van egy tizenöt éves lánnyal. Szerintem ez nem egyszerű feladat."

"Velem azonban könnyebben szót ért, és nálam lazábbak a szabályok is, mégis pontosan tudja, hogy ha valamire azt mondom, hogy nem, akkor az tényleg nem."

"Úgyhogy velem nem nagyon próbálkozik, időnként inkább az apjánál szokta bevetni a kis trükkjeit" – folytatta nevetve Köllő Babett.

"Arra nevelem, hogy mindig bátran mondja el az igazat, mert minden helyzetben a partnere vagyok. Jól működik köztünk ez a bizalom, de még nem tartunk ott, hogy belépett volna az életébe az első szerelem. Néha kérdezgetem tőle, hogy tetszik-e valaki az osztályból, de még csak arról tudok, hogy melyik hírességek jönnek be neki. Eddig úgy látom, inkább a szőke fiúk tetszenek neki, de várom már, hogy meglegyen az első igazi kiszemelt!"