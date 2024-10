Kollányi Zsuzsi végre elárulta, mi van közte és a Jóban rosszban színésze között

Kollányi Zsuzsi 2023 tavaszán jelentette be, hogy elválik férjétől, akivel hat évig voltak kapcsolatban és három közös gyermekük született. Nem sokkal később az énekesnő Bóza Roland sztárséf mellett kötött ki, ám néhány hónappal később már a szakításukról lehetett olvasni. Zsuzsi nemrég egy ismert műsor forgatásán járt, ahol Volosinovszki György oldalán tűnt fel.

Kollányi Zsuzsi párja mindig érdekli a kíváncsi rajongókat (Fotó: Szabolcs László)

A találgatások elindultak

Természetesen a pletykák el is indultak, hogy a sármos színész lehet Kollányi Zszsi párja. Az énekesnőt telefonon értük el, aki elárulta nekünk, milyen viszonyban vannak egymással:

Gyurival barátilag vagyunk jelen egymás életében, ő az egyik legjobb barátom. Van egy színitanodája, ahol mindketten tanítunk, így a szoros barátságon kívül kollegiális viszony is van közöttünk. Más nincs.

Amikor közösen mentünk el erre a műsorra nézőként, még nevettünk is rajta, hogy biztosan felmerül majd, hogy együtt vagyunk-e, főleg azért, mert már jónéhány hónapja mindenki azt találgatja, hogy vajon kivel, hová megyek, hova utazom és miért. Sejtettük tehát, hogy ez lesz. Mi lett volna akkor, ha egy vállmasszázst is beiktatunk, akkor aztán tényleg nem mostuk volna le magunkról a dolgot” – nevet Zsuzsi.

A csinos énekesnő szerelmi életét rendkívül nagy érdeklődés övezi, nemrég a forró magyarországi nyárból a hűvös Izlandra utazott néhány hete, a különleges élményről pedig a Mokkában mesélt. A szigetországba gyermekei nélkül, „barátjával” utazott, ekkor szintén elindultak a találgatások. Kérdésünkre, hogy jelenleg foglalt-e a szíve, csak rövid választ adott:

Ezt nem árulhatom el

– mondta sejtelmesen mosolyogva.

Kollányi Zsuzsi egy percet sem pihen

Zsuzsi elmesélte nekünk, hogy egyébként fantasztikusan érzi magát, nemrég újra edzeni kezdett.

– Az idei nyár elképesztően sűrű volt, ez nekem nyilván főszezon, sok volt a munka. Emellett még a gyerekek is otthon vannak ilyenkor, úgyhogy egyáltalán nem maradt időm az edzésre, ősszel viszont újult erővel vetettem bele magam. Most épp egy stúdió munkáról jövök egyébként, lesz egy rendezvény október 12-én, ami a mellrák elleni küzdelemre hívja fel a figyelmet és erre az alkalomra írtam egy dalt is.