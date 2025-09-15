Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Kiszel Tünde máris bejelentette: jön a következő, különleges lesz!

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 17:00
Ezúttal is meglepi követőit a naptárdíva. Kiszel Tünde a megszokottnál is különlegesebb ajádékkal érkezik.
Kiszel Tünde idén is kihagyhatatlan meglepetéssel készül követőinek. A bejelentését egy Instagram-videó keretében tette meg.

Kiszel Tünde különleges meglepetéssel készül!
Fotó: Bors archív

Mire is készül Kiszel Tünde?

A naptárdíva nevét nem véletlenül kapta: Tünde nemcsak az outfitfotóiról híres, hanem a naptárairól is. 25 éve, hogy minden évben egy új naptárral lepi meg a rajongóit, és most egy igazán különleges évfordulóhoz érkezett.

Bejelentette, hogy a 2026-os naptára hamarosan elérhető lesz, és ezúttal a jeles alkalom miatt jubileumi különkiadás várja a követőit. Ez a naptár nemcsak a szokásos stílusával, hanem az ünnepi évfordulóra hangolt megjelenésével is emlékezetesnek ígérkezik.

A rajongók már most izgatottan várjak, el is lepték a kommentekkel, üzenetekkel:

Alig várjuk Tündikém!! 

- írta egy rajongó

Végreee, nagyon várom!

- írta egy másik izgatott követő.

 

