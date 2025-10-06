Kis Grófo megállíthatatlan fogyásba kezdett, majd jött a fordulat

Az ország Bulibárója, Kis Grófo hatalmas elánnal vetette bele magát nemrég a fogyókúrába, élete során nem először, de reményei szerint utoljára.

Kis Grófo ismét fogyókúrába kezdett (Fotó: Szabolcs László)

Kozák László még a nyáron vágott bele a fegyelmezett diétába, ugyanis azt érezte, hogy kedvenc zakói és öltönyei bizony kicsit szűkké váltak az elmúlt időszakban. És nem a mosásban mentek össze!

„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – mesélte lelkesen a Bulibáró a Metropolnak még július végén.

Az énekesről akkor 6 kiló felesleg ment le, viszonylag hamar. Ezért természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az október beköszöntével milyen eredménnyel büszkélkedhet. Nos, Kis Grófo elárulta a Borsnak, hogy őt is elérte az, ami sok fogyókúrázó kedvét tudja szegni: a stagnálás.

Egy ideje stagnálok, megállt a fogyásom, de hát számítottam is rá, hogy ez előbb vagy utóbb bekövetkezik. Nyár végén még rengeteg volt a fellépés, volt olyan szombat, hogy 4 helyre mentem, és hát én a koncertjeimbe beleadok apait, anyait. Rengeteget mozgok, rengeteg kalóriát égetek, amit bizony nem tudok egy salátalevéllel pótolni! Persze így is csirkét eszem, csak rántva

- kezdte nevetve a Borsnak Kis Grófo, aki abban bízik, hogy a némiképp nyugodtabb őszi időszakban újra olvadni kezdenek róla a kilók.

„Ősszel talán kicsit kevésé feszített a tempó, így több időm lesz a helyes étkezésemre koncentrálni. Most is jól érzem magam a bőrömben, de még néhány kilót szívesen ledobnék magamról” - fogalmazott a mulatós énekes.

Kis Grófo egyszer már leadott 12 kilót

Az énekes számára nem ismeretlen a diéta és a kitartás, hiszen 2023-ban már egyszer sikerült jelentősen lefogynia.