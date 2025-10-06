Kis Grófo megállíthatatlan fogyásba kezdett, majd jött a fordulat

Az ország Bulibárója, Kis Grófo hatalmas elánnal vetette bele magát nemrég a fogyókúrába, élete során nem először, de reményei szerint utoljára.
Kozák László még a nyáron vágott bele a fegyelmezett diétába, ugyanis azt érezte, hogy kedvenc zakói és öltönyei bizony kicsit szűkké váltak az elmúlt időszakban. És nem a mosásban mentek össze!
„Nincs mese, ismét fogyókúrába kezdtem, mert éreztem, hogy feszülnek rajtam az öltönyök, a zakók. Ezért most is kiemelt fontosságú számomra a diéta, az, hogy mit eszem. Voltak azóta is olyan családi események, mint például az apák napja, amin szívem szerint az imádott töltött káposztát faltam volna, de maradtam a csirkehúsnál. Valamit valamiért. Eddig másfél hónap alatt hat kiló ment le rólam, vagy egy kicsit több, és elképesztően jó érzés, hogy beljebb kell húznom az övem” – mesélte lelkesen a Bulibáró a Metropolnak még július végén.
Az énekesről akkor 6 kiló felesleg ment le, viszonylag hamar. Ezért természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az október beköszöntével milyen eredménnyel büszkélkedhet. Nos, Kis Grófo elárulta a Borsnak, hogy őt is elérte az, ami sok fogyókúrázó kedvét tudja szegni: a stagnálás.
Egy ideje stagnálok, megállt a fogyásom, de hát számítottam is rá, hogy ez előbb vagy utóbb bekövetkezik. Nyár végén még rengeteg volt a fellépés, volt olyan szombat, hogy 4 helyre mentem, és hát én a koncertjeimbe beleadok apait, anyait. Rengeteget mozgok, rengeteg kalóriát égetek, amit bizony nem tudok egy salátalevéllel pótolni! Persze így is csirkét eszem, csak rántva
- kezdte nevetve a Borsnak Kis Grófo, aki abban bízik, hogy a némiképp nyugodtabb őszi időszakban újra olvadni kezdenek róla a kilók.
„Ősszel talán kicsit kevésé feszített a tempó, így több időm lesz a helyes étkezésemre koncentrálni. Most is jól érzem magam a bőrömben, de még néhány kilót szívesen ledobnék magamról” - fogalmazott a mulatós énekes.
Az énekes számára nem ismeretlen a diéta és a kitartás, hiszen 2023-ban már egyszer sikerült jelentősen lefogynia.
„Az utóbbi években nagyon rákattantam a gyors kajákra. Fellépésről hazafelé tartva mindig rám tört a farkaséhség és kézenfekvő volt, hogy beugrom valahová egy hamburgerre, krumplira és cukros üdítőre. Bevallom, ez néha még hiányzik és el is csábulok, de nagyon ritkán. A feleségem ugyanis a kezébe vette az irányítást és ma már csak úgy enged el otthonról, hogy csomagol nekem valami egészséges és könnyű ételt. Így ha megéhezem, van mihez nyúlnom. Tavaly volt három kemény hónapom, amikor küzdöttem, mint malac a jégen. Valahogy nem jól csináltam a dolgokat, de átlendültem a nehézségeken, be is indult a fogyás és ma már nem is nehéz. Sokat javult az állóképességem és amikor a tükörbe nézek, nagyon meglepődők, miért nem vettem észre sokkal előbb, hogy gond volt a súlyommal. Egyébként a visszajelzések is nagyon pozitívak. Azt mondják, hogy sokkal fiatalabbnak látszom és ezek a bókok rengeteg erőt adnak” – mesélte akkor a Borsnak Kis Grófo fogyás témában.
