Megszületett az Exatlon sztárjának második kisfia, tündéri fotót mutatott róla

A TV2 sikerműsorának egyik közönségkedvence volt Mórádi Zsolt, tízszeres kick-box-világbajnok. Az Exatlon Hungary második évadának Bajnokcsapatában szerepelt egyik legjobb barátjával, a későbbi női győztes Busa Gabriellával, aki természetesen más exatlonistákkal együtt ott volt Zsolt esküvőjén is.

Az Exatlon Hungary sztárja, Mórádi Zsolt immár kétszeres édesapa (Fotó: TV2)

Kétszeres apuka lett az Exatlon bajnoka

A Domonikán forgatott sport reality második évada a rajongók szerint a legjobb volt a műsor történelmében. Az volt az az Exatlon évad, ami közben a világra szakadt a Covid-járvány, a versenyzők eleinte semmit nem tudtak az itthon maradt szeretteikről. De a veszélyhelyzet miatt változtattak a műsor szigorú szabályain, így bár beszélni nem beszélhettek a sportolók a családtagjaikkal, de folyamatosan kaptak tőlük üzeneteket, hogy jól vannak, így nyugodt szívvel versenyezhettek. Mórádi Zsolt is így kapott híreket szerelmétől, Barbarától, akinek kezét még abban az évben, nagyon romantikus körülmények közt hazánk legmagasabb pontján, a Kékestetőn kérte meg. Egy évvel később pedig el is vette gyönyörű menyasszonyát, a titkos esküvőn exatlonos csapattársai is ott voltak, sőt ők buktatták le közösségi oldalain. A lakodalomban hatalmasat bulizott a bajnokcsapatos barátaival, többek közt Kempf Zozo, Busa Gabi, Harcsa Norbert tette tiszteletét a nagy napon, de a házaspárral mulatott a később koronavírusban elhunyt Csollány Szilveszter is.

Mórádi Zsolt esküvőjén Csollány Szilveszter is ott volt Kempf Zozóékkal (Fotó: Instagram)

2023. augusztusában bővült Mórádi Zsolt családja, pár hónapja pedig arról számolt be, hogy felesége újra várandós. Az exatlonista második kisfia a napokban világra is jött, ma tündéri fotót mutatott a csöppségről testvére társaságában.

Kicsi fiam & pici fiam

- írta a fotóhoz a büszke sztárapuka.