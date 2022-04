Kempf Zozo: Szilas halála most kezd számunkra valósággá válni

Az egész országot sokkolta a hír január 24-én, hogy elhunyt Csollány Szilveszter. Az olimpiai bajnok tornász decemberben került a koronavírus következményeként tüdőgyulladással kórházba, ahol azonnal lélegeztetőgépre tették. Bár az orvosok harcoltak a felépüléséért, a sportoló állapota rohamosan romlani kezdett. Később Budapestre hozták a Korányi kórházba, ahol tovább folytatódott a kezelése, végül vastüdőre került. Az ország egy emberként imádkozott, hogy Csollány Szilveszter felépüljön, de a szervezete végül feladta a harcot.

Fotó: Árvai Károly

Elzárva éltek a külvilágtól

Az Exatlonban megismert barátai tavaly év végén azzal a tudattal utaztak az All Star évadba Dominikára, hogy Szilas (ahogyan mindenki becézte) válságos állapotban van. A játékosok rengeteget beszélgettek róla a repülőúton, Busa Gabi odakint is többször szóba hozta, hogy bízik Szilveszter felépülésében, de hírt nem kaphattak egykori csapattársukról. A sport reality szigorú nemzetközi szabályai szerint ugyanis a játékosoknak teljesen elzárva kell megküzdeniük az akadálypályákkal, a külvilágtól elzárva kell éljenek, amíg versenyben vannak. Nem használhatják a mobiltelefonjukat és a stábtagok sem oszthatnak meg velük semmilyen aktuális hírt, így barátjuk halálát sem közölhették a versenybe aktív versenyzőkkel. Csupán a kiesés után, illetve a játék végén kapták vissza a telefonjukat, akkor olvasták először mi történt Szilveszterrel. A szörnyű valósággal azonban igazán csak itthon szembesültek, most, amikor végig hívták a barátokat, hogy hosszú hónapok után újra hazaérkeztek.

Fotó: TV2

"A barátságát adta, amiért hálás vagyok"

– Pár napja értünk haza, de Szilas halála most kezd számunkra valósággá válni – kezdte a Borsnak Kempf Zozo. – Sokkolt, teljesen ledöbbentett, ami történt vele. Odakint is rengeteget eszünkbe jutott, hiszen ott kezdődött a barátságunk, együtt versenyeztünk vele, közel engedett bennünket magához. Tanácsokkal látott el bennünket, és a barátságát adta, amiért nagyon hálás vagyok. Számomra mindig is egy igazi sportlegenda volt, elképesztő, hogy egy csapatban küzdhettem, futhattam az olimpiai bajnokkal. Talán három hétig volt együtt kint az a Bajnok csapat, de életre szóló élményeket szereztünk együtt. Miután hazaértünk, utána is rendszeresen összejártunk, pedig az ország különböző pontjain lakunk. Nagyon nehéz elhinni, hogy soha többé nem találkozunk vele!

"Szeretnénk kimenni hozzá a temetőbe"

Zozo arról is beszélt, hogy a rendszeres baráti találkozókon, az akkori Bajnok csapat szinte minden tagja mindig ott volt, ha ráért. Hol Szilveszternél Sopronban, az unokatestvérének a borászatában Egerben, vagy a Kempf-tónál Zozóéknál Gyulán verődött össze a társaság. Az Exatlon Bajnokai egymás születésnapjait is együtt ünnepelték, mint ahogy csapattársuk esküvőjén is mind részt vettek.

Fotó: Instagram

Még csak pár napja vagyunk itthon, most kezdünk visszarázódni a való világba

– folytatta a free style BMX bajnok. – Mindenképpen szeretnénk majd kimenni hozzá a temetőbe, a családdal is felvesszük a kapcsolatot, ami biztosan nagyon nehéz lesz. Korábban ugyanis összejártunk, rengeteg emlék köt össze bennünket. Szilveszterék nem egyszer voltak lent nálunk a bajnok lányokkal Gyulán, így ezek az élmények most még fontosabbak válnak.