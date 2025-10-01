Kecskés Enikő élete legnagyobb nehézségéről vallott: „24 óra alatt az életem megváltozott…”

Kecskés Enikő, a 2018–as Miss Universe Hungary győztese tizenöt éve szenved a szemével, mivel nem bírta a kontaktlencsét és a szemüveggel is sok problémája volt. Ám mindez már a múlté, mivel a modell egy komoly beavatkozáson esett át és ezzel teljesen visszanyerte a látását, ami elmondása szerint az egyik legnagyobb áldás számára.
Kecskés Enikő Instagram oldalán-osztotta meg a napi vlogot a műtétről, ami nem volt egy egyszerű nap a számára.
Olyan természetesnek tűnik most már, hogy reggel felkelek és minden élesen van előttem, pedig számomra ez hatalmas ajándék
– írja a modell, aki régóta várt erre a beavatkozásra, mivel nagyon megkönnyítette az életét.
Sajnos én nem voltam alkalmas a lézeres műtétre, pedig a legnagyobb vágyam volt, hogy lássak, mert a kontaktlencsét sem bírta a szemem egyáltalán. 15 éve mindennapi szenvedés volt a szemüveg
– számolt be az elmúlt másfél évtized szenvedéséről a divatmodell, akit barátnője segített át ezen a nehéz napon és végig is videózta a műtét utáni pár órát.
Mivel a lézeres beavatkozás nem volt lehetőség Kecskés Enikőnek, ezért csupán egy módszer volt, amivel teljesen tisztán tudna látni.
Számomra az ICL lencse beültetés volt az egyetlen megoldás a Budai Szemészeti Központban. Ez a műtét tényleg visszaadta a látásomat, és ezért örökké hálás leszek
– számolt be a beavatkozás részleteiről a divatmodell, hogy hogyan is jutott el ideáig és a műtét után viccesen megjegyezte, hogy vadászpilóta szeretne lenni, mivel nagyon hasonló szemvédőt kapott.
A műtét után eltelt kilenc hónap és most már 115%–os a látásom, amiért rendkívül hálás vagyok
– zárta a divatmodell a videó végén, ahol megemlítette, hogy csak lassan tudott visszaszokni a sportoláshoz, mivel ezt kérték tőle az orvosok.
