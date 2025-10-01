Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Malvin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kecskés Enikő élete legnagyobb nehézségéről vallott: „24 óra alatt az életem megváltozott…”

kecskés enikő
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 18:25
szemműtétéletmód
A modell egy komoly műtéten esett át, ami az egész életére kihatással van. Kecskés Enikő a beavatkozás után végre teljesen visszakapta a látását.

Kecskés Enikő, a 2018–as Miss Universe Hungary győztese tizenöt éve szenved a szemével, mivel nem bírta a kontaktlencsét és a szemüveggel is sok problémája volt. Ám mindez már a múlté, mivel a modell egy komoly beavatkozáson esett át és ezzel teljesen visszanyerte a látását, ami elmondása szerint az egyik legnagyobb áldás számára.

Kecskés Enikő
Kecskés Enikő lassan kilenc hónapja esett át a szemműtéten, amire már nagyon régóta várt (Fotó: Rungrodzs Jongrit / MTI)

Kecskés Enikő Instagram oldalán-osztotta meg a napi vlogot a műtétről, ami nem volt egy egyszerű nap a számára. 

Olyan természetesnek tűnik most már, hogy reggel felkelek és minden élesen van előttem, pedig számomra ez hatalmas ajándék

– írja a modell, aki régóta várt erre a beavatkozásra, mivel nagyon megkönnyítette az életét.

Teljesült Kecskés Enikő legnagyobb vágyja

Sajnos én nem voltam alkalmas a lézeres műtétre, pedig a legnagyobb vágyam volt, hogy lássak, mert a kontaktlencsét sem bírta a szemem egyáltalán. 15 éve mindennapi szenvedés volt a szemüveg

– számolt be az elmúlt másfél évtized szenvedéséről a divatmodell, akit barátnője segített át ezen a nehéz napon és végig is videózta a műtét utáni pár órát.

293A2343
Kecskés Enikő barátnője nélkül nem élte volna túl a napot (Fotó: Szabolcs László)

Mivel a lézeres beavatkozás nem volt lehetőség Kecskés Enikőnek, ezért csupán egy módszer volt, amivel teljesen tisztán tudna látni. 

Számomra az ICL lencse beültetés volt az egyetlen megoldás a Budai Szemészeti Központban. Ez a műtét tényleg visszaadta a látásomat, és ezért örökké hálás leszek

– számolt be a beavatkozás részleteiről a divatmodell, hogy hogyan is jutott el ideáig és a műtét után viccesen megjegyezte, hogy vadászpilóta szeretne lenni, mivel nagyon hasonló szemvédőt kapott.

Mára már teljesen megjavult a látása Kecskés Enikőnek

A műtét után eltelt kilenc hónap és most már 115%–os a látásom, amiért rendkívül hálás vagyok

– zárta a divatmodell a videó végén, ahol megemlítette, hogy csak lassan tudott visszaszokni a sportoláshoz, mivel ezt kérték tőle az orvosok.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu