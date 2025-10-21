Ismét veszteség érheti az ikonikus magyar együttest, egy újabb tag távozhat

A 90-es évek óta meghatározó zenekar a Junkies, mára már a magyar punk ikonikus legendáivá nőtték ki magukat. Több változáson is átmentek az évek során, Csordás Tibi már a kezdetekben kilépett a zenekarból és a Fiesta énekese lett, Riki Church, Barbaró Attila és Szekeres András maradtak tagok utána. Azonban most jött egy drámai bejelentés.

A magyar együttes mára már széthullik lassan / Fotó: Ryzhkov Aleksandr / Forrás: Freepik.com

A magyar együttes drámai bejelentést tett

A Junkies basszusgitárosa, Rikki Church halála 2023-ban rendkívül megrendítette a csapatot. Rikki már 2020-ban kivált a bandából és helyére Czakó Dániel került, de most a harmadik alapító tag, Barbaró Attila is otthagyja a színpadot.

A gitáros egészségügyi problémái miatt vonul vissza, Facebook oldalukon tették közzé a hírt:

Kedves Barátaim, Kedves Közönségünk! Régóta húzódó egészségügyi problémáim miatt előre nem látható ideig sajnos nem tudom vállalni a koncertezést, színpadi szereplést, turnézást. Igyekszem gyógyulni, és a kreatív munkálatokban továbbra is részt venni. Viszlát valahol valamikor! Baráti üdvözlettel: Barbaró Attila

Barbaró Attila nélkül is folytatja útját a Junkies, Szekeres András biztosította a rajongókat, hogy támogatják a legendás gitárost és fellépéseiket sem fogják lemondani. Mindez zenésztársaiknak köszönhető.

Eddig Attila közleménye, a zenekar részéről annyit tennék hozzá, hogy Attilával továbbra is napi kapcsolatban vagyunk, számíthat ránk bármiben, és nagyon szorítunk a teljes gyógyulásáért. Az idei hátralévő koncerteket Csobán Bence (Zorall), Takács Vilkó (Ganxsta Zolee és a Kartel), illetve Dul Sándor és Pásztor István Alvin (Alvin és a Mókusok) segítségével valósítjuk meg, akiknek nagyon köszönjük a gyors és baráti segítséget

- zárta sorait a zenész.