A Hooligans Kiss Endije nem tiltja a lányait a pasiktól: „Fontos a szexualitás, szóval mi a franctól féltsem őket?"

Kiss Endi lányai egyre nagyobbak, és persze egyre szebbek, így nem csoda, hogy bőven akadnak hódolóik, de a sztárapuka emiatt cseppet sem aggódik. A Hooligans dobosa most a Borsnak mesélt arról, hogy hogyan kezeli azt, ha a lányai szerelmesek.

A Hooligans dobosa, Endi négy lány büszke édesapja, akiket igyekszik épp olyan szabadságra nevelni, mint ahogy maga is él (Fotó: hot! magazin archív)

A Hooligans Endije mondhatni maga is egy igazi hősszerelmes, így szó sincs arról, hogy esetleg megtiltaná a gyermekeinek, hogy ismerkedjenek, sőt. Kiss Bodza, Kiara és Larissza is nyugodtan hazavihetik a párjukat, nem kell attól tartaniuk, hogy édesapjuk elkergeti őket, ahogy azt egyes lányos apukák teszik.

Hiszek a szerelemben, és hiszek abban, hogy fontos a szexualitás, szóval mi a franctól féltsem őket? Én nem az az ember vagyok, és nem az az apa, aki olyantól tiltja a gyerekeit, amit ő maga is csinál és imád. Természetesen nem arra nevelem a lányaimat, hogy annyit bulizzanak, mint én, mert azt nem mindenki éli túl. De mindent megbeszélünk, és szerintem azért is vannak ilyen jó gyerekeim, mert mindig mindenben mellettük vagyok, ahogy természetesen az anyukáik is

– kezdte a zenész.

A Hooligans zenésze és lányai mély lelki kapcsolatban állnak

A sztárapuka azt is elárulta, sosem fordult még elő olyan, hogy a gyermekei ne fordulhattak volna hozzá valamilyen problémájukkal.

„Olyan lelki kapcsolatban vagyok a lányaimmal, hogy mindig tudják, hogy megbízhatnak bennem, és ez így is van, mindent megbeszélünk. Úgyhogy, ha szerelemről vagy szexualitásról van szó, az sem tabu, és szerintem ez a normális. Én örülök, ha szerelmesek, és minden lányomnak ismerem is a barátját, hozzám nyugodtan hozhatják őket bármikor, én pedig családtagként fogadom őket” – jelentette ki Endi.

„Alapból is szeretem az embereket, és soha nem lennék féltékeny a lányaimra. Úgyhogy lehet mondani, hogy én engedékeny vagyok, de ez nem engedékenység, szerintem ez egy igazi, normális, bensőséges szülő-gyerek kapcsolat. Persze ők a legeslegfontosabbak számomra, az életemben mindig őket féltem a legjobban, de a szabadságukat eszembe sem jutna korlátozni” – fejtette ki.

Kiss Endi családja sok szempontból nem szokványos, így nem is meglepő, hogy a zenész sem tipikus lányos apuka (Fotó: hot! magazin archív)

Kiss Endi gyermekeinek is teljes szabadságot ad

Ahogy a karrierjükben, mint Kiss Bodza megasztáros szereplésének esetében, úgy az életük minden más területén is szabad kezet kapnak a lányok, amit Endi el sem tudna képzelni máshogy.

Úgy élek, hogy a szabadságot hirdetem, szóval hogyan vehetném ezt el pont a lányaimtól, akiket a legjobban szeretek? Nem az vagyok, aki úgymond bort iszik és vizet prédikál, hanem azt szeretném, hogy ugyanolyan boldogok legyenek, mint én. És ezt csak úgy lehet elérni, ha minden ember szabad, és minden embernek meg van a lehetősége boldognak lenni, amennyire csak lehet ebben az életben

– szögezte le.