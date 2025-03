Titokban házasodott meg Henry Kettner: itt vannak a részletek!

Csodálatos hírt osztott meg közösségi oldalán az influenszer Henry Kettner: ő és szerelme, Kiss Rebeka egybekeltek. A pár ráadásul nem is akárhol mondta ki a boldogító igent: a nagy napra ugyanis a Maldív-szigeteken került sor.

Henry Kettner és szerelme titokban házasodott össze Fotó: YouTube

Titkos esküvő: Henry Kettner elvette szerelmét

A Farm VIP korábbi játékosa még 2023-ban kérte meg párja kezét. Mint friss Insta-bejegyzésében felidézte, már akkor azzal viccelődtek, hogy egyszer összeházasodnak majd, amikor még csak barátokként ismerték egymást.

"Jópár évvel azelőtt, hogy összejöttünk, és még csak egy baráti társaságban voltunk (közel 10 éve), azzal viccelődtünk Rebekával, hogyha 30 éves korunkig szinglik maradunk, akkor már csak azért is összeházasodunk. Végül bár szinglik nem maradtunk, mert összejöttünk, de a házasság végülis bejött" – írta posztjában a vlogger.

Henry és Rebeka esküvőjére a héten került sor, méghozzá titokban, ráadásul igazán egzotikus helyszínen: a Maldív-szigeteken.

Szavakba önteni nem lehet, milyen élményekkel gazdagodtunk

– jelentette ki Kettner, aki szerint a külföldi álomutazás gyakorlatilag esküvő és nászút is volt egyben. A különleges útról a tartalomgyártó természetesen videót is készített, melyben részletesen bemutatták, hol szálltak meg, milyen gyűrűt húztak egymás ujjára, és természetesen magát az esküvőt is láthatjuk, azaz gyakorlatilag minden részletet megtudhatunk, amire kíváncsiak lennénk!