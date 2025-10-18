Mihályfi Luca már halloweeni lázban ég – az egész sztárvilág követi a példáját!

Még csak október közepe van, de a sztárvilág máris teljes Halloween-lázban ég. A közösségi oldalakat elárasztották a tökös dekorációk, boszorkányos sminkek és fekete-narancs színvilágú fotók. A celebek Insta-posztjai alapján idén sem hagyják az utolsó pillanatra a készülődést. A sort – ahogy azt tőle megszokhattuk – Mihályfi Luca nyitotta, aki már most tökfaragásba fogott. A fiatal énekesnő példáját több hazai híresség is követte: Hegyes Berci, Rubint Rella, a Bódi házaspár, Metzker Viki és Vasvári Vivien is látványosan készül a boszorkányok éjszakájára.

Hegyes Berci Mihályfi Luca párja már kifaragta szerelmével a tököket (Fotó: Instagram/ Mihályfi Luca)

Mihályfi Luca már belépett a tökök birodalmába

Mihályfi Luca továbbra is aktívan építi zenei karrierjét, de ezúttal nem új dallal, hanem egy őszi hangulatú fotóval hívta fel magára a figyelmet az Instagramon. A videón több halloweeni tök is látható, amelyeket párjával, a Dancing with the Stars táncosával, Hegyes Bercivel közösen faragtak. A közös Insta-sztoriban jól látszik, hogy a Halloween számukra inkább közös, vidám élmény, mintsem ijesztgetés vagy horror. A rajongók szerint ez a páros „minden évszakban megtalálja az ünneplés módját.”

Hegyes Berci párja Mihályfi Luca nem akármilyen tököt faragott (Fotó: Instagram/ Mihályfi Luca)

Varázslat a konyhában

Rubint Rella ezúttal sem maradt ki a szezonból: legutóbbi Insta-sztorijában denevér alakú kutyasütit készített kedvencének. A fitnesz-influenszer arról ismert, hogy az egészséges életmódot kreatívan ötvözi a gasztronómiával, és most is sikerült egészséges, cukormentes, mégis látványos Halloweeni finomságot alkotnia – ezúttal négylábú barátja örömére. Sansa, a kis francia bulldogja láthatóan nagyon örül a finomságnak. A rajongók szerint pedig épp ez az, amiért mindig inspiráló marad: minden alkalmat megragad, hogy valami kedveset és vidámat alkosson.

Rubint Rella Instagramján cuki őszi hangulat tombol (Fotó: Instagram/ Rubint Rella)

Vasvári Vivien is megmutatta, hogyan hangolódik a Halloweenre: legutóbbi Insta-sztorijában különleges, színes és vidám sütiket posztolt. A kekszek között helyet kapott többek között tök, denevér, szellem és „Boo!” feliratú finomság is. A részletes díszítés és a gondosan kidolgozott formák igazi őszi hangulatot teremtenek. A posztban Vivien megköszönte a finomságokat a készítőnek. A rajongók szerint ezek a sütik bizonyítják, hogy a Halloween nemcsak ijesztő, hanem igazán aranyos is lehet. A színes, játékos édességek tökéletesen illenek Vivien vidám stílusához és az ünnepi időszak hangulatához.