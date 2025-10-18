Mihályfi Luca már halloweeni lázban ég – az egész sztárvilág követi a példáját!

Még csak október közepe van, de a sztárvilág máris teljes Halloween-lázban ég. A közösségi oldalakat elárasztották a tökös dekorációk, boszorkányos sminkek és fekete-narancs színvilágú fotók. A celebek Insta-posztjai alapján idén sem hagyják az utolsó pillanatra a készülődést. A sort – ahogy azt tőle megszokhattuk – Mihályfi Luca nyitotta, aki már most tökfaragásba fogott. A fiatal énekesnő példáját több hazai híresség is követte: Hegyes Berci, Rubint Rella, a Bódi házaspár, Metzker Viki és Vasvári Vivien is látványosan készül a boszorkányok éjszakájára.
Mihályfi Luca továbbra is aktívan építi zenei karrierjét, de ezúttal nem új dallal, hanem egy őszi hangulatú fotóval hívta fel magára a figyelmet az Instagramon. A videón több halloweeni tök is látható, amelyeket párjával, a Dancing with the Stars táncosával, Hegyes Bercivel közösen faragtak. A közös Insta-sztoriban jól látszik, hogy a Halloween számukra inkább közös, vidám élmény, mintsem ijesztgetés vagy horror. A rajongók szerint ez a páros „minden évszakban megtalálja az ünneplés módját.”
Rubint Rella ezúttal sem maradt ki a szezonból: legutóbbi Insta-sztorijában denevér alakú kutyasütit készített kedvencének. A fitnesz-influenszer arról ismert, hogy az egészséges életmódot kreatívan ötvözi a gasztronómiával, és most is sikerült egészséges, cukormentes, mégis látványos Halloweeni finomságot alkotnia – ezúttal négylábú barátja örömére. Sansa, a kis francia bulldogja láthatóan nagyon örül a finomságnak. A rajongók szerint pedig épp ez az, amiért mindig inspiráló marad: minden alkalmat megragad, hogy valami kedveset és vidámat alkosson.
Vasvári Vivien is megmutatta, hogyan hangolódik a Halloweenre: legutóbbi Insta-sztorijában különleges, színes és vidám sütiket posztolt. A kekszek között helyet kapott többek között tök, denevér, szellem és „Boo!” feliratú finomság is. A részletes díszítés és a gondosan kidolgozott formák igazi őszi hangulatot teremtenek. A posztban Vivien megköszönte a finomságokat a készítőnek. A rajongók szerint ezek a sütik bizonyítják, hogy a Halloween nemcsak ijesztő, hanem igazán aranyos is lehet. A színes, játékos édességek tökéletesen illenek Vivien vidám stílusához és az ünnepi időszak hangulatához.
A Bódi házaspár ismét megmutatta, mennyire összhangban van – ezúttal egy meghitt, őszi hangulatú fotósorozatban. Bódi Dóri és Bódi Megyer gyerekeikkel együtt pózoltak a kültéri díszletben, ahol minden részlet az őszt idézi. A képeken narancsszínű tökök, természetes anyagok és meleg földszínek teremtik meg a bensőséges hangulatot. A család ruhái is tökéletesen passzolnak egymáshoz, harmóniát sugározva. A kommentelők szerint ritka, mennyire természetes és szeretetteljes ez a családi pillanat. A Bódi család ezzel a sorozattal ismét bebizonyította, hogy az ősz lehet egyszerre stílusos és meghitt is.
Metzker Viki már most belecsap a misztikus hangulatba. Fekete boszorkányruhában, hegyes kalappal és sötét sminkkel hódít a fotókon. A Rádió1-es DJ a poszt mellé viccesen azt írta: „Mindjárt Halloween, várjuk?” – egyértelműen utalva sokak kedvenc ünnepére. Aztán persze a szezon eseményei között több Halloweeni tematikájú buli is várja majd a rajongókat, ha Metzker Viktórián múlik. Egy biztos: a követők szerint megvan a legszexibb boszorkány a hazai éjszakában. A poszt pedig villámgyorsan felkorbácsolta a hangulatot az online térben.
Nem csak a magyar celebek, de a világsztárok is gőzerővel készülnek az év egyik legizgalmasabb ünnepére. Kim Kardashian már szeptember végén dekorral díszítette villáját, a TikTok-sztár Charli D’Amelio pedig sminkvideókkal rukkolt elő. Heidi Klum – ahogy azt minden évben megszokhattuk – idén is grandiózus jelmezt ígér. A nemzetközi trendek szerint idén a vintage horror és a glam-boszi stílus a legnépszerűbb – a hazai influenszerek is valószínűleg ehhez igazítják majd a megjelenésüket.
A mostani posztok alapján biztos, hogy október utolsó napjaiban elárasztják majd a közösségi médiát a jelmezes, sminkes és dekorációs képek. Mihályfi Luca valószínűleg újabb tökös fotóval készül, Hegyes Berci táncossal az oldalán, és Metzker Viki bulija is az egyik legjobban várt esemény lesz.
Egy dolog már most biztos: idén a sztárok nemcsak a zenében és a divatban versenyeznek egymással – és ha az őszi hangulatot nézzük, a magyar sztárvilág bizonyosan az élmezőnyben van.
