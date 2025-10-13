Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ede, Kálmán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hoppá! Bebe is szerepel a Házasság első látásra című műsorban! „Ez komoly?”

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 20:40
szerelemMiló Viki
Bebe is feltűnik a TV2 népszerű párkeresőjében! A Házasság első látásra című sorozatban fontos szerepe lesz az énekesnek.
mkb
A szerző cikkei

Hétfő este elstartol a TV2 sikerműsorának a folytatása: jön a Házasság első látásra harmadik évada. Rögtön dupla epizóddal tér vissza a képernyőre a különleges párkereső reality, aminek egyik szereplője, nem titok: Miló Viki többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok.

Házasság első látásra Miló Viki 20250929_Budapest_Házasság első látásra 3. évad_MG_MW 336
A Házasság első látásra Miló Viki számára jó lehetőség, hogy megtalálja a párját (Fotó: Bors)

Bebe is feltűnik a Házasság első látásra műsorában

Miló Vikinek jó ideje nincs szerencséje a pártalálásban, s mikor közli barátaival, hogy ilyen módon talál férjet, leesik az álluk.

„Tudomásom szerint nincs most partnere…” – lepődik meg egyik barátnője.
„Több olyan döntése volt már Vikinek, ami vitatható, vagy mondjuk úgy: hülye…” – teszi még hozzá. Míg szintén jó barátja, az énekes Bebe csodálkozva kérdi:
Ez komoly?!” – fakad ki, majd viccelődve megjegyzi: ő akarta elvenni a csinos sportolót.
Évről évre a média összehoz minket, de tényleg, soha egy csók sem csattant közöttünk – teszi hozzá gyorsan Viki.

A műsorba való jelentkezésre egyébként az is bátorította, hogy jóban van a reality korábbi szereplőjével, Tóth Gerivel is, aki egy ökölpacsival jutalmazza a bátor döntést.

2025.09.29 Házasság első látásra 3. évada
A Házasság első látásra férfi szereplői: köztük van a férfi, akit a műsor szakértői tökéletes társnak tartanak Miló Viktória mellé (Fotó: Markovics Gábor)

„Azt szeretném, hogy ne zárjon kalitkába”

Miló Viki még a műsor sajtótájékoztatóján a Borsnak elmondta:

Igazából 47 éve nem találom a páromat, és egyedül talán azért nem sikerült, mert nagyon nehéz ismert emberként ismerkedni. Mindenkinek előítéletei vannak velünk szemben, akár pozitív, akár negatív értelemben, és elképzelnek egy Miló Vikit, aki nem én vagyok. Amikor pedig nem azt kapják, amit gondoltak, akkor lehet, hogy csalódnak.”

S hogy milyen férje vágyik Miló Viki?

Nekem a legfontosabb az, hogy megbízható legyen az illető, mert számomra elengedhetetlen az, hogy egy férfira támaszkodhassak, és mindig mellettem álljon. Emellett azt szeretném, hogy ne zárjon kalitkába, hanem szárnyalhassak vele. Tehát nekem nem fontos a külső, vagy a pénz, pedig mindenki azt hiszi, hogy nekem kulcsot meg pénzt kell lobogtatni, pedig nem így van. Nekem szeretet kell, megbízhatóság, és hogy támogassanak” – vallotta be őszintén. S hogy mit szól majd a férjéhez, az kiderül a sikerműsor hétfő esti duplaadásából. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu