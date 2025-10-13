Hoppá! Bebe is szerepel a Házasság első látásra című műsorban! „Ez komoly?”

Hétfő este elstartol a TV2 sikerműsorának a folytatása: jön a Házasság első látásra harmadik évada. Rögtön dupla epizóddal tér vissza a képernyőre a különleges párkereső reality, aminek egyik szereplője, nem titok: Miló Viki többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok.

A Házasság első látásra Miló Viki számára jó lehetőség, hogy megtalálja a párját (Fotó: Bors)

Bebe is feltűnik a Házasság első látásra műsorában

Miló Vikinek jó ideje nincs szerencséje a pártalálásban, s mikor közli barátaival, hogy ilyen módon talál férjet, leesik az álluk.

„Tudomásom szerint nincs most partnere…” – lepődik meg egyik barátnője.

„Több olyan döntése volt már Vikinek, ami vitatható, vagy mondjuk úgy: hülye…” – teszi még hozzá. Míg szintén jó barátja, az énekes Bebe csodálkozva kérdi:

„Ez komoly?!” – fakad ki, majd viccelődve megjegyzi: ő akarta elvenni a csinos sportolót.

„Évről évre a média összehoz minket, de tényleg, soha egy csók sem csattant közöttünk” – teszi hozzá gyorsan Viki.

A műsorba való jelentkezésre egyébként az is bátorította, hogy jóban van a reality korábbi szereplőjével, Tóth Gerivel is, aki egy ökölpacsival jutalmazza a bátor döntést.

A Házasság első látásra férfi szereplői: köztük van a férfi, akit a műsor szakértői tökéletes társnak tartanak Miló Viktória mellé (Fotó: Markovics Gábor)

„Azt szeretném, hogy ne zárjon kalitkába”

Miló Viki még a műsor sajtótájékoztatóján a Borsnak elmondta:

„Igazából 47 éve nem találom a páromat, és egyedül talán azért nem sikerült, mert nagyon nehéz ismert emberként ismerkedni. Mindenkinek előítéletei vannak velünk szemben, akár pozitív, akár negatív értelemben, és elképzelnek egy Miló Vikit, aki nem én vagyok. Amikor pedig nem azt kapják, amit gondoltak, akkor lehet, hogy csalódnak.”

S hogy milyen férje vágyik Miló Viki?

„Nekem a legfontosabb az, hogy megbízható legyen az illető, mert számomra elengedhetetlen az, hogy egy férfira támaszkodhassak, és mindig mellettem álljon. Emellett azt szeretném, hogy ne zárjon kalitkába, hanem szárnyalhassak vele. Tehát nekem nem fontos a külső, vagy a pénz, pedig mindenki azt hiszi, hogy nekem kulcsot meg pénzt kell lobogtatni, pedig nem így van. Nekem szeretet kell, megbízhatóság, és hogy támogassanak” – vallotta be őszintén. S hogy mit szól majd a férjéhez, az kiderül a sikerműsor hétfő esti duplaadásából.