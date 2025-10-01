Hacsi Boglárka 2023-ban nyerte el a Magyarország Szépe címet, majd képviselte hazánkat a 71. Miss World világversenyen is. A szépségkirálynő most élete egyik legnagyobb lépése előtt áll.

Eljött a nagy nap: Hacsi Boglárka fehérben pompázik Magyarország Szépe 2023, Hacsi Bogi

Bogi és párja, Bálint, már több mint három éve alkotnak egy párt. Bálint tavaly augusztusban tette fel a nagy kérdést, amire Bogi természetesen igent mondott.

Bár kapcsolatuk nem mentes a nehézségektől, problémáikat hatékonyan oldják meg.

Szerintem az egyik legfontosabb alapköve a kapcsolatunknak az, hogy mindig szánunk időt egymásra, és nagyon fontos számunkra, hogy mindent átbeszéljünk. Ismerjük egymás szeretetnyelvét, és igyekszünk minőségi időt tölteni együtt, közös programokat szervezni.

- mondta Bogi egy Bors-nak adott interjúban.

Hacsi Boglárka esküvői ruhában pózolt

A szépségkirálynő most mindenkit meglepett: olyan fotókat osztott meg a közösségi médiában, hogy a rajongók álla leesett. Bogi menyasszonyi ruhában pózolt, ezek a képek ízelítőt adnak abból, hogyan is fog kinézni a nagy napon.

Bár azt egyelőre nem tudni, pontosan mikorra tervezik az esküvőt, egy biztos: ha ilyen lesz a nagy nap is, akkor megéri várni!