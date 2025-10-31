Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Gyászol a Centrál Színház: szeretett kollégájuktól búcsúznak

Centrál Színház
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 20:27
kollégagyászhalál
Dúzs Attila mindössze 48 éves volt. A színház szívből gyászolja elvesztett munkatársát.
Bors
A szerző cikkei

A Centrál Színház a Facebook-oldalán osztotta meg mély fájdalommal a hírt, hogy életének 48. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dúzs Attila kollégájuk. A színház megrendülten gyászolja elvesztett munkatársát.

Ezen a héten egy gyászhír is bekerült a Bors legolvasottabb hírei közé
Elhunyt kollégáját gyászolja a Centrál Színház / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Gyászol a Centrál Színház: megrendülten osztották meg kollégájuk halálát

Attila egyike volt annak a 3 fős elit csapatnak, akik keze alatt fut össze Network előadásunk összes élő kamera képe és az előre rögzített videó anyagok. Attila ezeket élőben, makulátlan ritmussal vágta össze nézőinknek minden este


- árulták el a posztjukban, amelyben legmélyebb részvétüket is kifejezték Attila családjának és szeretteinek.

Következő Network előadásukat az ő emlékének ajánljuk

- zárták a bejegyzésüket.

 

