Gyászol a Centrál Színház: szeretett kollégájuktól búcsúznak

A Centrál Színház a Facebook-oldalán osztotta meg mély fájdalommal a hírt, hogy életének 48. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dúzs Attila kollégájuk. A színház megrendülten gyászolja elvesztett munkatársát.
Attila egyike volt annak a 3 fős elit csapatnak, akik keze alatt fut össze Network előadásunk összes élő kamera képe és az előre rögzített videó anyagok. Attila ezeket élőben, makulátlan ritmussal vágta össze nézőinknek minden este
- árulták el a posztjukban, amelyben legmélyebb részvétüket is kifejezték Attila családjának és szeretteinek.
Következő Network előadásukat az ő emlékének ajánljuk
- zárták a bejegyzésüket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.