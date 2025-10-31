Gyászol a Centrál Színház: szeretett kollégájuktól búcsúznak

A Centrál Színház a Facebook-oldalán osztotta meg mély fájdalommal a hírt, hogy életének 48. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dúzs Attila kollégájuk. A színház megrendülten gyászolja elvesztett munkatársát.

Attila egyike volt annak a 3 fős elit csapatnak, akik keze alatt fut össze Network előadásunk összes élő kamera képe és az előre rögzített videó anyagok. Attila ezeket élőben, makulátlan ritmussal vágta össze nézőinknek minden este



- árulták el a posztjukban, amelyben legmélyebb részvétüket is kifejezték Attila családjának és szeretteinek.

Következő Network előadásukat az ő emlékének ajánljuk

- zárták a bejegyzésüket.