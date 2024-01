Megtörte a nyolc hónapnyi hallgatást Esztergályos Cecília: „Nagy volt az öröm”

Esztergályos Cecília számára nagy nap volt a csütörtök, hiszen közel nyolc hónapnyi kihagyás után visszatért az Újszínház színpadára a Zserbótangóban. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő már nagyon várta ezt a pillanatot, hiszen tavaly április óta mellőznie kellett a teátrumot, de mint kiderült, addig sem unatkozott. Napokon belül betölti a 81. életévét, ám frissebbnek érzi magát, mint valaha... Mint mondja: ezt főként a sok szövegtanulásnak köszönheti!

Esztergályos Cecília nyolc hónap után tért vissza (Fotó: Móricz István)

Esztergályos Cecília nem unatkozik

A kényszerpihenő sosem jön jókor, de a színésznő nem sajnálkozott emiatt. Az elmúlt években ugyanis kijutott neki pár kötelező szünet, gondoljunk csak arra, mikor a színpadon kiugrott a csípője, és azonnal kórházba kellett szállítani. Akkor négy műtéten is átesett, de akkor sem szomorkodott.

Nyolc hónap után, január másodikától újra játszunk a színházban! Azért volt szükség erre a szünetre, mert az épületben és mellette munkálatok zajlottak. Próbálni, és előadást sem tudtunk tartani, de most végre visszatértünk. Nagy volt az öröm, hiszen tavaly áprilisban álltam utoljára azon a színpadon

− fogalmazott Cecília, aki azt is elárulta, mivel tengette a mindennapjait, amíg arra várt, hogy visszatérhessen.

− Nem unatkozom szerencsére, akkor is van mit tenni, ha nem a színpadon vagyok. Kerámiákat készítek, festek, sütök-főzök… Mindent, amit el lehet képzelni. Na, meg majdnem elfelejtettem! Szöveget is tanulok… Most legutóbb 80 oldalnyit kellett memorizálnom, de ez semmi! Ennél vannak sokkal hosszabbak is − nevetett a művésznő, akinek nem sok ideje lesz mostanában a hobbikra, hiszen sűrűn jönnek majd az előadások...