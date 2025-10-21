"Mást jelent 20 évesen ez a mondat is, és nagyon mást most" - őszinte vallomást tett Dobó Kata

Ahogy az ember egyre idősebb lesz, úgy egyre több bölcsességet sajátít el, és ez Dobó Kata esetében sincs másképp. A színésznő egy őszinte posztban számolt be arról, hogy kedvenc könyveire már egészen másképp tekint most, mint 30 évvel ezelőtt.

Őszinte vallomást tett Dobó Kata. / Fotó: Fotó: Szabolcs László / Helyszín: Mercure Budapest Castle Hill / hot magazin

Ahogy változik a világ, egyre mélyebb üzeneteket talál kedvenc könyveiben Dobó Kata

Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit, beérni jelenlétével. Szeretni őt a saját világában, a megváltoztatás szándéka nélkül.

- idézte legújabb Instagram-posztjában a színésznő Milan Kundera szavait a A lét elviselhetetlen könnyűsége című könyvből.

Dobó Kata őszintén bevallotta, hogy bár az egyik kedvenc regényéről van szó, a szavak már egészen másképp hatnak rá, mint 20 évesen.

Sokszor előveszek bizonyos könyveket az évek során. Ahogy egyre több rétegét értem meg a körülöttem levő világnak, úgy fogom fel a mélyebb üzenetét ezeknek a szavaknak. Mást jelent 20 évesen ez a mondat is, és nagyon mást most.

- vallotta be őszintén.

