"Nagyot nőttél a szememben" - hiába támadják Curtist a balosok, a rajongók kiállnak érte

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 21:30
BékemenetRadics Gigi
Curtis hatalmas sikert aratott a Békemeneten előadott Szabadság vándorai feldolgozással. De a rappert is betámadták a balosok.

Hatalmas sikernek bizonyul Curtis és Radics Gigi közös dala. A Szabadság vándorai feldolgozását a páros október 23-án a Kossuth téren adta elő a Békemenet keretein belül. Csak a Borson már közel 3 millióan nézték meg az előadást.

Curtis
Curtist többen támadják a Békemeneten való szerepvállalása miatt - Fotó:  Mediaworks

Ahogy az sajnos lenni szokott, a dicsérő szavak mellett támadást is kapott az újpesti rapper. Többen azt vetették a szemére, hogy a szerepléssel a több éves múltját dobta a kukába, "de van az a pénz...". "Óriásit csalódtam benned Attila" - írta egy hozzászóló.

A károgók mellett azonban megjelenetek a támogató kommentek is. "Mindig szimpatikus ember voltál és ma láttalak a tv-ben. Így már még jobban értem miért éreztem mindig, hogy egy normális gondolkodású ember vagy. Bátor vagy, hogy merted vállalni. Gratulálok." - írta egyikük. "Nagyot nőtt a szememben nekem is" - írta egy másik. "Curtis nagyon büszkék voltunk Rátok! Szép volt!" - szólt egy harmadik.

