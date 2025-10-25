"Nagyot nőttél a szememben" - hiába támadják Curtist a balosok, a rajongók kiállnak érte

Hatalmas sikernek bizonyul Curtis és Radics Gigi közös dala. A Szabadság vándorai feldolgozását a páros október 23-án a Kossuth téren adta elő a Békemenet keretein belül. Csak a Borson már közel 3 millióan nézték meg az előadást.

Curtist többen támadják a Békemeneten való szerepvállalása miatt - Fotó: Mediaworks

Ahogy az sajnos lenni szokott, a dicsérő szavak mellett támadást is kapott az újpesti rapper. Többen azt vetették a szemére, hogy a szerepléssel a több éves múltját dobta a kukába, "de van az a pénz...". "Óriásit csalódtam benned Attila" - írta egy hozzászóló.

A károgók mellett azonban megjelenetek a támogató kommentek is. "Mindig szimpatikus ember voltál és ma láttalak a tv-ben. Így már még jobban értem miért éreztem mindig, hogy egy normális gondolkodású ember vagy. Bátor vagy, hogy merted vállalni. Gratulálok." - írta egyikük. "Nagyot nőtt a szememben nekem is" - írta egy másik. "Curtis nagyon büszkék voltunk Rátok! Szép volt!" - szólt egy harmadik.