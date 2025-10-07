Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Amália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Álomszép!” – gyönyörű fotók láttak napvilágot Csézy kislányának a keresztelőjéről

Csézy
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 09:48
keresztelőcsaládfotó
Csézy és 18 évvel idősebb férje, Laci évekig küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek.
N.T.
A szerző cikkei

Mint ismeretes, Csézy és a 18 évvel idősebb férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek, bármilyen megpróbáltatáson is mentek keresztük soha nem adták fel, hogy ez valóra is váljon.

hot! hétfői feltöltések: Király Viktor és Király Virág Anita - Adrián Tornóczky Anita - Ági Vitányi Judit - Niki Joshi Bharat - Adrián Ábrahám Edit - Peti Csézy - Niki
Megkeresztelték Csézy kislányát 
Fotó: archív /  hot! magazin

Kitartásuk és elszántságuk pedig meghozta a gyümölcsét, vagyis az ő is esetükben a csodát, hiszen a gyönyörű énekesnőnek telesült a legnagyobb álma, hogy édesanya lehessen. A kis Elizabet idén januárban látta meg a napvilágot, büszke szülei pedig azóta sem tudnak betelni vele. 

Megkeresztelték Csézy kislányát

Azt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy repül az idő, minthogy a hétvégén már meg is keresztelték a csöppséget, amiről az énekesnő maga számolt be az Instagram-oldalán tündéri fotók kíséretében.

Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!

– írta a családi fotókhoz Csézy. 

A gyönyörű fotók alatt pedig azonnal is meg is jelentek a dicsérő kommentek, mindenki a kis Elizabet szépségén árdozik.

Milyen gyönyörű kislány! Álomszép!

Gyönyörű kis angyal... Az a ruha álom szép...

Hordozza tenyerén a Jóisten egész életében! 

– írták mások mellett. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu