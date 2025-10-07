„Álomszép!” – gyönyörű fotók láttak napvilágot Csézy kislányának a keresztelőjéről

Mint ismeretes, Csézy és a 18 évvel idősebb férje hosszú éveken át küzdöttek azért, hogy szülők lehessenek, bármilyen megpróbáltatáson is mentek keresztük soha nem adták fel, hogy ez valóra is váljon.
Kitartásuk és elszántságuk pedig meghozta a gyümölcsét, vagyis az ő is esetükben a csodát, hiszen a gyönyörű énekesnőnek telesült a legnagyobb álma, hogy édesanya lehessen. A kis Elizabet idén januárban látta meg a napvilágot, büszke szülei pedig azóta sem tudnak betelni vele.
Azt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy repül az idő, minthogy a hétvégén már meg is keresztelték a csöppséget, amiről az énekesnő maga számolt be az Instagram-oldalán tündéri fotók kíséretében.
Minden gyermek Isten gyermeke, számomra ez sosem volt kérdés, általa létezünk. Egy csoda a születés, az élet. Elizabet megkeresztelésével mi a köszönetünket, hálánkat szerettük volna kifejezni, hogy meghallgatta és megadta nekünk Őt, a legnagyobb boldogságot!
– írta a családi fotókhoz Csézy.
A gyönyörű fotók alatt pedig azonnal is meg is jelentek a dicsérő kommentek, mindenki a kis Elizabet szépségén árdozik.
Milyen gyönyörű kislány! Álomszép!
Gyönyörű kis angyal... Az a ruha álom szép...
Hordozza tenyerén a Jóisten egész életében!
– írták mások mellett.
