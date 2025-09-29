Elbűvölő! Csézy megmutatta vörös hajú kislányát

Csézy idén januárban hozta világra kislányát, akiért hosszú ideig küzdöttek, de végül teljesült az álmuk.
Az énekesnő a nála 18 évvel idősebb férjével, Lacival lett szülő, és a büszke páros időről időre a kíváncsi rajongóknak is megmutatja gyermeküket.
A kislányt Elizabetnek hívják, és angyali vörös haja, valamint tengerkék szeme van. A fotón Laci a 64. születésnapját ünnepli Elizabetettel az ölében, a kislány nagyon boldogan nevet a képen.
Sokan eltűnődnek azon, vajon Elizabet örökli-e majd édesanyja zenei tehetségét. A pár minden nap táncol és olvas neki, amit már ilyen fiatalon is próbál utánozni. Az anyuka szerint a kislány még azokat a dalokat is felismeri, amelyeket a pocakjában gyakran hallott.
Laci és Böbe, így becézik a kislányt, fotója alá az anyuka ezt írta:
A Jóisten éltessen Téged nagyon sokáig! Sohasem láttalak még ilyen boldognak! Igyekszünk majd Böbikével minden napodat ünneppé varázsolni! Szeretünk!
