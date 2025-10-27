Ezért a kislányért rajong most az ország: de ki is a titokzatos kis hős, Olívia? A Bors elárulja!

A nap hőseként emlegette Orbán Viktor az általános iskolás, elképesztően tehetséges kislányt, Olíviát. A tündéri énekes a Zorán: Apám hitte című klasszikusát énekelte el angyali hangján október 23-án a Kossuth téren. De ki is a kis hős, Csemer Olívia? Mutatjuk!

Csemer Olívia a leghíresebb magyar színházak színpadán lépett már fel teltház előtt (Fotó: Magyar Színház)

Mindenkit meghatott és lenyűgözött Csemer Olívia előadása

Orbán Viktor Facebook oldalán méltatta Csemer Olívia Apám hitte-produkcióját, a kedves videót pedig ellepték a méltató kommentek.

„Csodálatos hang Soha nem fogom elfelejteni mindig a fülemben cseng ez a tiszta gyermeki hang, nagy hatással volt rám Magyarságot ölelte át a hangjával simogatta a lelkem” – írta egy hozzászóló Csemer Olívia Kossuth téri előadásáról.

„Nagyon tehetséges ez a kislány! Még most is libabőrös vagyok” – tette hozzá egy másik.

„Csodálatos a hangja Olíviának és fantasztikus a koreográfia is! Sokadjára nézem, hallgatom” – írta egy újabb.

Szuperprodukciókban brillírozik a kis hős

De ki is a titokzatos tehetség? Nos, az biztos, hogy nem ismeretlen számára a színpad és hogy zenével teli a gyerekkora.

Olívia színpadra termettsége pedig sosem volt kérdés, a kislányt már most gyerekszínészként alkalmazzák, olyan szuperprodukcióban is, mint a Madách Színház Jégvarázs című darabja! A Disney-mesét alapul vevő történetben az egyik főszereplő, Anna gyermekkori énjét alakítja Olívia a telt házas előadásokon. Csemer Olívia Jégvarázs-beli szerepe nagyon jól áll neki!

A Magyar Színház színpadára is léphetett már a Valahol Európában és A muzsika hangja című darabokban is. Tavaly pedig A nyomorultakban játszott, mindjárt két szerepet is: Cosette és Eponine gyermeki énjét is ő formálta meg, szintén rendre teli nézőtér előtt.

S ha mindez nem lenne elég akár egy felnőttnek is: a kis Olívia a József Attila színházban pedig a szintén elképesztően népszerű Shrek-darabban is fellép, a kis Fionát alakítva.

Minden jel arra mutat, hogy ez még csak a kezdet, és fényes jövő áll a kis tehetség előtt!