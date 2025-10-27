BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Szabina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért a kislányért rajong most az ország: de ki is a titokzatos kis hős, Olívia? A Bors elárulja!

Október 23
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 07:17
gyerekszínészOrbán Viktor
Orbán Viktor a nap hősének nevezte a Kossuth téren éneklő tehetséges kislányt. Csemer Olívia nem először állt nagy közönség elé, bár vitathatatlan, az október 23-i fellépése mindent überelt.
mkb
A szerző cikkei

A nap hőseként emlegette Orbán Viktor az általános iskolás, elképesztően tehetséges kislányt, Olíviát. A tündéri énekes a Zorán: Apám hitte című klasszikusát énekelte el angyali hangján október 23-án a Kossuth téren. De ki is a kis hős, Csemer Olívia? Mutatjuk!

csemer olívia
Csemer Olívia a leghíresebb magyar színházak színpadán lépett már fel teltház előtt (Fotó: Magyar Színház)

Mindenkit meghatott és lenyűgözött Csemer Olívia előadása

Orbán Viktor Facebook oldalán méltatta Csemer Olívia Apám hitte-produkcióját, a kedves videót pedig ellepték a méltató kommentek.

Csodálatos hang Soha nem fogom elfelejteni mindig a fülemben cseng ez a tiszta gyermeki hang, nagy hatással volt rám Magyarságot ölelte át a hangjával simogatta a lelkem” – írta egy hozzászóló Csemer Olívia Kossuth téri előadásáról.

Nagyon tehetséges ez a kislány! Még most is libabőrös vagyok – tette hozzá egy másik.

Csodálatos a hangja Olíviának és fantasztikus a koreográfia is! Sokadjára nézem, hallgatom” – írta egy újabb.

Szuperprodukciókban brillírozik a kis hős

De ki is a titokzatos tehetség? Nos, az biztos, hogy nem ismeretlen számára a színpad és hogy zenével teli a gyerekkora. 

Olívia színpadra termettsége pedig sosem volt kérdés, a kislányt már most gyerekszínészként alkalmazzák, olyan szuperprodukcióban is, mint a Madách Színház Jégvarázs című darabja! A Disney-mesét alapul vevő történetben az egyik főszereplő, Anna gyermekkori énjét alakítja Olívia a telt házas előadásokon. Csemer Olívia Jégvarázs-beli szerepe nagyon jól áll neki!

A Magyar Színház színpadára is léphetett már a Valahol Európában és A muzsika hangja című darabokban is. Tavaly pedig A nyomorultakban játszott, mindjárt két szerepet is: Cosette és Eponine gyermeki énjét is ő formálta meg, szintén rendre teli nézőtér előtt.

S ha mindez nem lenne elég akár egy felnőttnek is: a kis Olívia a József Attila színházban pedig a szintén elképesztően népszerű Shrek-darabban is fellép, a kis Fionát alakítva.

Minden jel arra mutat, hogy ez még csak a kezdet, és fényes jövő áll a kis tehetség előtt!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu