Berki Mazsi a kislányáról mesélt: ilyen óvodás most Emma

Pörgős nyáron van túl az édesanya. De a szeptember nemcsak számára, hanem Berki Mazsi gyereke számára is ugyanazt jelenti: vége a nyárnak, kezdődik az óvoda.
„Emma nagyon várta már az ovit! Több kislánnyal összebarátkozott, ugyanott öltözik át, ahol tavaly, így nincs sok újdonság.”
Megszokott társasága van, és kimondottan szeret járni. Tavaly januárban, háromévesen kezdte az óvodát.
„Mivel iskolába hatévesen mehetnek a gyerekek, és az én kislányom őszi gyermek, ezért most újra kiscsoportos, hiszen most lesz még csak négyéves. Szinte megkönnyeztem a szülőit. Olyan hálás vagyok, olyan jó érzés látni, hogy ilyen pedagógusokkal van körülvéve Emma” – kezdte Mazsi a hot!-nak.
Az óvó nénik elmondása szerint Emma okos és értelmes kislány, és fogékony arra, amit a nagyobbaktól tanulhat. Mazsi ad a szavukra, hiszen ők látják az összes gyereket, és többféle korosztállyal találkoznak.
„Úgy hiszem, a fejlődéséhez Zara, a párom kislánya is sokat hozzátesz.”
Közösen énekelnek, még az angol nyelvet is gyakorolják néha. Emma olyan csoportba jár, ahol egy pedagógus mindennap egy órát foglalkozik velük, és angolul beszél hozzájuk, így az sem jelent gondot neki, ha egy mondókát angolul kell elmondania.
„Emma nagyon szeret énekelni, de úgy, hogy hallás után rögtön vissza tudja énekelni akár az egyszer hallott mondókákat és énekeket is. Elképesztően jó a memóriája. Korábban egy alkalommal ott aludtunk az egyik barátnőmnél, és müzlit reggeliztünk. Ma reggel pedig Emma csak úgy a semmiből megkérdezte, hogy mikor eszünk olyan müzlit, mint akkor és ott. Nagyon talpraesett és életrevaló kislány. Szeretnék jó anya lenni embert nevelni belőle.”
Külsőre Emma ugyanúgy néz ki, mint a húgom, habár nagyon sokan mondják, hogy kiköpött én vagyok.
„Virág a jele, nekem szánkó volt, így ebben nincs hasonlóság, viszont a szeme az enyém, sőt a magatartása is! Anya szerint ugyanilyen voltam. Brutális szövege van, csípőből reagál mindenre, és képes megnevettetni a felnőtteket. Igazi kislány: imádja a magassarkút, a sminket és mindent, ami csajos. Érdekes, mert a nővére, Nati nem ilyen, és én sem voltam ilyen. Emlékszem, én sokkal inkább fiús voltam ennyi idősen, nem voltam hajlandó szoknyát sem felvenni” – mesélte nevetve az anyuka.
Még korai lenne találgatni, hogy mi lesz az, ami igazán érdekli majd Mazsi kislányát. Már vannak olyan területek és foglalkozások, amik iránt érdeklődést mutat, de azt, hogy melyik lesz a befutó, majd az élet dönti el.
„Szerintem vannak benne színészi hajlamok is, hiszen jól ki tudja fejezni magát, és szeret a középpontban lenni.”
Imád a mesékből idézni és eljátszani egyes szerepeket.
„Valamelyik nap megkérdeztem tőle, mi szeretne lenni, ha nagy lesz, ő pedig azt felelte, hogy énekesnő. Laikusként nem hallom még, hogy gyönyörű és szép, tiszta hangja lenne, de a barátnőmtől, Balogh Edinától tudom, hogy nagyon szépen lehet képezni az énekhangot, így ha valóban ez lesz az álma, én támogatni fogom benne, természetesen a realitás talaján maradva.”
Szülőként tudom, hogy az a feladatom, hogy utat mutassak neki, ne pedig ráerőltessem a saját akaratomat, és ezt szeretném tartani a jövőben is”
– vallotta be Mazsi, aki szeretné, ha a lánya a másféle ambíciói mellett belekóstolna a sport világába is.
Igazán húzós volt az idei év a híresség számára. Legutóbb magazinunknak mesélt a lábműtéte utáni felépüléséről. Ezenfelül a munkái, az edzései, a szülői feladatok és a háztartás mellett a szerelmével is igyekezett minél több időt tölteni. E tevékenységek miatt hozott egy döntést.
„Szerencsére jól vagyok már, és teljesen felépültem. Érzem, hogy öregszem: eddig is sürögtem-forogtam a konyhában, de mostanában igazi szenvedéllyé vált a főzés számomra!” – mondta nevetve. „Sokat foglalkozom az alakommal, és odafigyelek arra, hogy mit eszem.”
Egészséges életmódot élek, most pedig egy nyugisabb, itthoni korszakom van.
„Kicsit örülök, hogy rendszer került az életembe, hiszen eddig mindig rohantam és dolgoztam, most pedig van időm arra, hogy mindent rendszerezzek magam körül. Például még nem pakoltam ki az előző, budapesti lakásomból; most az a terv, hogy szeretném eladományozni a régi cuccaimat, hiszen az ember gyakran halmoz fel dolgokat, főleg én, aki elképesztően sokat költözött már életében. Vannak terveim a jövőre nézve, dolgozom több mindenen is, de nem viszem túlzásba. Fizikálisan és lelkileg is megterhelő volt számomra a tavalyi év, ezért döntöttem el, hogy egy kicsit visszakapcsolok. Mindig van mit csinálni, csak most sokkal tudatosabban szeretném végezni a teendőimet úgy, hogy közben minden szerettemre megfelelő mennyiségű időt szánok” – vallotta be az influenszer.
