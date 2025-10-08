Berki Mazsi a kislányáról mesélt: ilyen óvodás most Emma

Pörgős nyáron van túl az édesanya. De a szep­tem­ber nemcsak számára, hanem Berki Mazsi gyereke számára is ugyanazt jelenti: vége a nyárnak, kezdődik az óvoda.

Óriásit nőtt Berki Mazsi lánya (Fotó: archív / hot! magazin)

„Emma nagyon várta már az ovit! Több kislánnyal összebarátkozott, ugyanott öltözik át, ahol tavaly, így nincs sok újdonság.”

Megszokott társasága van, és kimondottan szeret járni. Tavaly januárban, háromévesen kezdte az óvodát.

„Mivel iskolába hatévesen mehetnek a gyerekek, és az én kislányom őszi gyermek, ezért most újra kiscsoportos, hiszen most lesz még csak négyéves. Szinte megkönnyeztem a szülőit. Olyan hálás vagyok, olyan jó érzés látni, hogy ilyen pedagógusokkal van körülvéve Emma” – kezdte Mazsi a hot!-nak.

Emma különleges képességei és érdeklődési köre

Berki Mazsi kislánya énekesnő szeretne lenni (Fotó: archív / hot! magazin)

Az óvó nénik elmondása szerint Emma okos és értelmes kislány, és fogékony arra, amit a nagyobbaktól tanulhat. Ma­zsi ad a szavukra, hiszen ők látják az összes gyereket, és többféle korosztállyal találkoznak.

„Úgy hiszem, a fejlődéséhez Zara, a párom kislánya is sokat hozzátesz.”

Közösen énekelnek, még az angol nyelvet is gyakorolják néha. Emma olyan csoportba jár, ahol egy pedagógus mindennap egy órát foglalkozik velük, és angolul beszél hozzájuk, így az sem jelent gondot neki, ha egy mondókát angolul kell elmondania.

„Emma nagyon szeret énekelni, de úgy, hogy hallás után rögtön vissza tudja énekelni akár az egyszer hallott mondókákat és énekeket is. Elképesztően jó a memóriája. Korábban egy alkalommal ott aludtunk az egyik barátnőmnél, és müzlit reggeliztünk. Ma reggel pedig Emma csak úgy a semmiből megkérdezte, hogy mikor eszünk olyan müzlit, mint akkor és ott. Nagyon talpraesett és életrevaló kislány. Szeretnék jó anya lenni embert nevelni belőle.”

Külsőre Emma ugyanúgy néz ki, mint a húgom, habár nagyon sokan mondják, hogy kiköpött én vagyok.

„Virág a jele, nekem szánkó volt, így ebben nincs hasonlóság, viszont a szeme az enyém, sőt a magatartása is! Anya szerint ugyanilyen voltam. Brutális szövege van, csípőből reagál mindenre, és képes megnevettetni a felnőtteket. Igazi kislány: imádja a magassarkút, a sminket és mindent, ami csajos. Érdekes, mert a nővére, Nati nem ilyen, és én sem voltam ilyen. Emlékszem, én sokkal inkább fiús voltam ennyi idősen, nem voltam hajlandó szoknyát sem felvenni” – mesélte nevetve az anyuka.