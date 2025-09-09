Ennél cukibbat ma már nem látsz! Berki Mazsi nevelt lánya nyakában viszi a sztáranyuka kislányát

Joggal lehet a sztáranyuka büszke a mozaikcsaládjára, korábban el is mondta, hogy párja kislányának édesanyjával is nagyon jó a viszonyuk. Olyannyira, hogy Berki Mazsi és kedvese szerettei többször voltak már közös nyaraláson.

Berki Mazsi gyermeke, Emma már óvodás (Fotó: MW)

Berki Mazsi lánya és nevelt lánya testvérként szeretik egymást

A népszerű influenszer párjával, Zoltánnal közösen neveli a sztáranyuka gyermekét, Emmát. De mivel Berki Mazsi kedvesének is van egy kislánya, így gyakran négyesben töltik együtt az időt. Mint kiderült mindkét gyerkőc elfogadta szülője új kapcsolatát és egymásra már testvérként tekintenek.

Hála Istennek nagyon jóban vagyunk a párom kislányának édesanyjával és ő is jól kijön Emmával. Azt gondolom, hogy minden mozaikcsalád számára az lenne a legideálisabb egyébként, hogy az anyuka és az apuka békében folytassák a válás után is. Nagyon jó dolog, hogy nekem megadatott ez az öröm, jó érzés látni és megtapasztalni mindezt.

A napokban a mozaikcsalád újra négyesben kirándult, amiről Mazsi cuki képeket osztott meg, az egyiken Zoltán lánya, a negyedikes Zara viszi a nyakában az óvodás Emmát.

Berki Mazsi párja imádja, hogy lányaik elfogadták egymást (Fotó: Instagram)

Szóba került a gyermekvállalás köztük

Mazsi és Zoltán élvezi a közös életet, és szóba is jött közöttük a gyerekvállalás, azonban egyelőre szeretnének minél több időt együtt eltölteni úgy, ahogy most vannak, a többit a sorsra bízzák.

Nagyon örülnénk, ha lenne egy közös gyerekünk, és ha ez a gyerek már nyolc-, tízéves lenne. Most még nem érezzük, hogy eljött volna az ideje, de ha Emma idősebb lesz, előfordulhat, hogy lesz egy kistesója.

