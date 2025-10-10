Ázsia Expressz – kiesésük után adott interjút a Borsnak Curtis és Judie: "Naponta 10-15-ször összevesztünk"

Az újpesti rapper nem is tagadja, hogy csakis szerelme, Judie szívóssága miatt jutottak el a TV2 népszerű műsorának döntő hetéig. S bár curtis-judie" target="_blank">Curtis és felesége számára véget ért az Ázsia Expressz, de nem bánkódnak, mert felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, kapcsolatuk pedig még erősebb lett. A Borsnak közösen adott interjút a sztárpár, akiket kérdeztük például arról, hogy mi a másik legidegesítőbb szokása.
Kalandokkal, izgalmakkal és megpróbáltatásokkal teli 36 napot csinált végig Curtis és a szerelme, Barnai Judit a TV2 kaland-reality műsorában. S bár az Ázsia Expressz döntője előtt kiestek, de egyáltalán nem bánják, mert nagyon sokat adott nekik ez a hat hét. A Bors egy kis játékra invitálta a házaspárt, ugyanazokat a kérdéseket tettük fel nekik.
Mi a másik legidegesítőbb szokása?
„A kedves páromnál azt tudom mondani, hogy nagyon hamar felkapja a vizet, de szerencsére, mivel már öt éve együtt vagyunk, megtanultam ezt már kezelni, szerintem ebből a nézők kaptak is ízelítőt” – kezdte Judie, majd Curtis vette át a szót. „Míg én azt szeretem, ha egy adott szituáció leülepedik bennem, a párom ezeket mindig azonnal meg akarja beszélni, nem hagy engem »kihűlni«. Mint amikor kitör a vulkán, ő azonnal felfut a tetejére.”
Hányszor vesztetek össze a forgatáson és mi volt legtöbbször a konfliktus oka?
„Szerintem napi tíz, tizenötször, nagyon sokszor. De megmondtuk már az elejétől kezdve, hogy mi ott nem szerelmespárként, hanem csapatként funkcionáltunk, a veszekedések a verseny miatt voltak, fel se vettük igazából ezeket, nem voltak sértődések, este sosem feküdtünk le haraggal, ezek ahogy jöttek, el is szálltak. A legnagyobb feszültséget pedig egyértelműen a stoppolás okozta köztünk, az nekünk egyszerűen nem ment. Ott mindig az elején elvesztettem a kedvesemet, és nekem kellett megoldanom” – fejtette ki Judie, Curtis egyetértően bólogatott.
Mi a legkedvesebb, legmeghatóbb emléketek Ázsiából?
„Voltak azért nagyon szép csatáink a versenyben és én mindig annyira büszke voltam a szerelmemre, mert valljuk be, az ő érdeme, hogy idáig eljutottunk” – kezdte a rapper, majd felesége folytatta. „Nekem azok a pillanatok főleg, amikor Ati egy-egy feladat, vagy befutó után olyan szépeket mondott, hogy megkönnyeztem.”
Hányszor és miért sírtál a forgatás alatt?
„Láttunk nagyon nehéz sorsokat, olyan mélyszegénységben élő családokat, gyerekeket, olyan időseket, mint a kisfiam. Utcagyerekeket, akiknek nem volt fedél a fejük alatt, semmijük sem volt, családjuk sem, a mocsokban, az utcán tengődtek, azt látni, azok nem voltak egyszerű pillanatok, az mindkettőnknek nagyon nehéz volt, a valóság ott nagyon arcul csapott bennünket” – mondta a sztárapuka kettejük nevében.
Ki, vagy mi hiányzott a legjobban Ázsiában?
„Természetesen a családom, a kiskutyánk, szerintem mindenkinek a szerettei hiányoztak a leginkább” – árulta el Barnai Judit, majd Curtis vette át a szót. „Nekem a kisfiam, a kutyusunk, Tupac, na meg az Újpest meccsek, Hajrá Lilák!”
