Bikiniben fotózták a Next Top Model Hungary gyönyörű zsűritagját, Axente Vanessát

2024-ben volt képernyőn itthon a Next Top Model Hungary, amely számos országban ment nagy sikerrel. A szakmai zsűriben Tombor Zoltán, Tomán Szabina és Merő Péter mellett Axente Vanessa szerepelt, aki a világ több országában dolgozott már, de boldog volt, hogy hosszú hetekig Magyarországon forgathatott.

Axente Vanessa tavaly szült, hamar visszanyerte alakját

(Fotó: Archív)

A topmodell, akit korábban címlapra tett a Harper's Bazaar és a Vogue is, tavaly szült, és nagyon hamar visszanyerte karcsú alakját. Most a követői nagy örömére fürdőruhában is megmutatta magát. A képeken fehér bikiniben látható, egy napsütötte medence partján, a videón pedig tökéletes fejessel ugrik a tengerbe.

Axente Vanessa férje

A modell férjével, Rahil Guptával Budapesten házasodott össze. „Ha nem modellkedek, akkor nagyon szeretek itthon lenni Magyarországon. Viszont külföldön élünk a férjemmel, Anglia a jelenlegi bázisunk. Ingázunk, ide is sokat jövünk és Ausztráliába is, ahonnan a férjem származik”– nyilatkozta korábban. Idén nyáron is töltöttek itthon időt, Axente Vanessa budapesti és balatoni fotókat mutatott két héttel ezelőtt.

Tavaly szült, belerázódott az új életbe. „Én mostanra teljesen elfogadtam magam, de nekem is kellett hozzá idő, és lehet furcsán hangzik, de a modellszakma is sokat segített ebben! Felfordult az életem, de annyira csodás, mosollyal és boldog pillanatokkal teli.”

Elképesztő látni, ahogy felnevelsz egy kislányt, egy kisbabát, aki napról napra annyit változik és fejlődik.

„Minden pillanatomat abszolút leköti. Nem mondhatom, hogy a baba előtt nagyon sok mindenre volt időm, de most, amikor tudok, próbálok pihenni, és minden pillanatot Gigivel töltök, úgyhogy köszönöm, jól vagyok” – mondta nemrég a modell, aki szerint az anyaság okozta változás nem annyira fizikai, mint inkább lelki eredetű.

Anyósa nagy segítség számára, de dadát is alkalmaznak, saját családja is olykor meglátogatja, és mint mondta, ezen felül is van segítsége. Bár ideje nagy részét a babával tölti, Axente Vanessa fontosnak tartja, hogy legyen ideje feltöltődni, sportolni, podcasteket hallgatni, és korábban azt is elmondta, hogy minél előbb szeretne újra kamera elé állni és dolgozni.