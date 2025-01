Axente Vanessa elárulta, milyen nyelven beszél majd a kislánya

Axente Vanessa nemrég a TV2 képernyőjén, a Next Top Model Hungary című tehetségkutató reality-ben zsűrizte, mentorálta a modell-lányokat, s a műsor óta sem unatkozott, sőt, életet adott első gyermekének. A világsikereket elérő modell elárulta, hogy telt az első időszak, és azt is, milyen nyelven beszél a bébihez, akivel a legtöbb idején Sydney-ben tölti.

Axente Vanessa nemzetközi karriert futott be, Sydneyben telepedett le, mégis fontosnak tartja a magyar gyökereket (Fotó: TV2)

Axente Vanessa kislánya több nyelvet is magába szív

A zalaegerszegi, világhírűvé vált modell, Axente Vanessa férje, az indiai származású Rahil Gupta sokáig kétlaki életet éltek, Budapest és London között ingáztak még néhány éve, míg végül Ausztráliában telepedtek le. 2024 augusztusában született kislányukkal, Giselle-lel is a legtöbb időt itt töltik. S hogy milyen nyelven beszélnek a bébihez ebben a multikulturális helyzetben?

– Magyarul beszélek Gigihez. Ha ott van a férjem is, akkor mi egymással angolul beszélünk, de olyankor igyekszek elismételni szavakat neki magyarul és angolul is – mesélte mosolyogva közösségi oldalán a csodaszép kismama, majd kihangsúlyozta, hogy bár valószínűleg a legtöbb időt Ausztráliában töltik majd, mégis:

Fontos, hogy Giselle megtanuljon magyarul is beszélni!

Egész csapat segíti a magyar modellt

Vanessa a követőinek az anyaságról is mesélt kicsit:

– Felfordult az életem, de annyira csodás, mosollyal és boldog pillanatokkal teli. Elképesztő látni, ahogy felnevelsz egy kislányt, egy kisbabát, aki napról napra annyit változik és fejlődik. Minden pillanatomat abszolút leköti. Nem mondhatom, hogy a baba előtt nagyon sok mindenre volt időm, de most, amikor tudok, próbálok pihenni, és minden pillanatot Gigivel töltök, úgyhogy köszönöm, jól vagyok – nyugtázta, majd hozzátette, anyósa nagy segítség számára, de dadát is alkalmaznak, saját családja is olykor meglátogatja, és mint mondta, ezen felül is van segítsége. Bár ideje nagy részét ő maga tölti a bébivel, fontosnak tartja, hogy legyen ideje feltöltődni, sportolni, podcasteket hallgatni, és korábban azt is elmondta, hogy minél előbb szeretne újra kamera elé állni és dolgozni.