"Ha minden jól megy, hamarosan..." – Nagy Ő Nati újabb mérföldkőhöz ért szerelmével

Nagy Ő Nati élete óriásit fordult az utóbbi időben, hiszen a TV2 cserfes szépségére végre rátalált a szerelem! A szőke bombázó tavaly május óta alkot egy párt Vincével, és a jelek szerint nagyon jól megvannak, közösen tervezik a jövőt. Ezt bizonyítja az is, hogy nyáron egy közös projektbe vágtak bele: együtt újítják fel leendő otthonukat!

Nagy Ő Nati: Eddig csak egy karaktert láttak belőlem a tévében!

Valamiért a szőke szépségről kevesen tudják elképzelni, ahogy munkaruhában, valamilyen szerszámmal a kezében dolgozik, holott Nati az egész nyarat így töltötte. A fiatal lány ugyanis egy régi lakást újít fel Vincével, ehhez pedig törtek-zúztak az ingatlanban, hogy a nulláról építsék fel leendő fészküket. Akik vizuálisabb típusok, most elképzelhetik, ahogy Nati falakat bont, vagy éppen csempéket ver le a falról, hiszen a csinos modellnek többek között ez volt a feladata. A részleteket viszont mesélje el inkább ő:

Zajlik nálunk az élet!

– kezdte a Borsnak a TV2 sztárja.

– Tavaly nyáron kezdtük el a szerelmemmel a lakásunk felújítását. Ez egy régebbi ingatlan, amit körülbelül porig kellett rombolnunk, hogy aztán most az elképzeléseink szerint felépítsük. Mi vertük szét a falakat, a régi járólapokat, a csempét, szinte mindent! Imádtam, de mivel nem földszinti a lakás, nyáron annyira meleg volt ott, mint egy szaunában, így a munkát is eléggé megnehezítette. De most már a kellemesebb résznél tartunk – jegyezte meg nevetve Nati, aki számára nem koszos a munka, holott sokan nem tudják elképzelni őt ilyen helyzetben. Pedig A Kísértés bombázójának még a kalapács is jól áll a kezében.

– Lehet, hogy sokan nem tudnak így elképzelni, de engem ez nem zavar. Nem ismernek, nem tudják, milyen vagyok valójában, csupán egy karaktert láttak belőlem a tévében... De nem baj! Élem az életem, tervezzük a párommal a jövőnket, és hamarosan a lakásfelújításunk is abba a fázisba ér, hogy már lehet a dizájnon gondolkozni. Ez majd főként az én reszortom lesz, szerintem a nők jobban értenek ehhez, de egyébként közösen tervezünk mindent az otthonunkban. Ha minden jól megy, hamarosan be is költözhetünk majd! – tette hozzá Kozelkin Natália.