A Kísértés Anitája kitálalt: „Borzasztóan nehéz helyzetben voltam”

A Kísértés 2025 idén is tele volt váratlan fordulatokkal, sírással, nevetéssel és persze megcsalással. A párok ezúttal is magabiztosan érkeztek, a külön töltött időszakban azonban nem volt könnyű ellenállni a csábítóknak. Anita és Dávid a műsor elején még kiegyensúlyozott kapcsolatban voltak, ez azonban hamar borulni látszott a külön töltött időszak alatt.
Az első adásokban láthatólag még mindenki próbálta szigorúan tartani a fogadalmát, ez azonban sokkal nehezebbnek bizonyult, mint ahogy elsőre tűnt. Dávid például már pár nap után úgy érezte, hogy az ő barátnője a legrosszabb a lányok villájában, és szentül meg volt róla győződve, hogy a megcsalást jelző piros lámpa mindig Anita miatt villan fel náluk. A csinos lánynak persze nem esett jól, hogy párja becsmérlően beszélt róla, és szép lassan megingott közöttük a bizalom. Anita egyre közelebb került Kerimhez, akit végül álomrandira is hívott és nem túlzás kijelenteni, hogy valóban mesébe illő napot töltöttek együtt. Anita ezek után még nehezebben döntött Dávid és Kerim között, s bár valamelyest már Kerim felé kezdett húzni, mégiscsak Dáviddal érkezett, akit nem akart megbántani.
Borzasztóan nehéz helyzetben voltam, még akkor sem tudtam igazán, hogy jól döntöttem-e, de visszanézve az adásokat azt hiszem, ez volt a helyes út. Kapcsolatban mentem be, nem lett volna fair Dáviddal szemben, ha mással megyek haza. Nekem a nehézségek mellett is nagyon nagy élmény volt újranézni a műsort, mert minden akkori érzés előjött bennem
- kezdi Anita, aki elárulta, hogy a forgatások után úgy tűnt, Dávid mégis megbocsájtana neki.
Amikor hazajöttünk, félretette volna a történteket és szerette volna folytatni a kapcsolatot. Engem viszont ez nagyon meglepett, hiszen ekkorra már voltak érzéseim Kerim iránt is. Sokáig jóban maradtunk Dáviddal barátilag, sok közös programunk is volt. A sajtótájékoztató és a műsor indulása után azonban megszakadt a barátság, mert azt vettem észre, hogy a hátam mögött nem mond rólam szépeket, így most már nem is beszélünk.
A Kísértés szereplők nem hagyták figyelmen kívül, hogy mennyire jól érezték magukat egymás társaságában, így a műsor után megpróbálták folytatni a villában elindult románcot.
Amikor kijöttünk a villából, próbáltuk Kerimmel folytatni, de pár hónappal később le kellett zárnunk a dolgot, mert nem illettünk össze. A műsor adásba kerülése után viszont nyilván mindkettőnkben újra előjöttek az egymás iránt táplált érzések, ezért újra megpróbáltuk, de ezúttal sem sikerült, mi a való életben valahogy nem vagyunk összeillők. Azt hiszem, a bezártság és A Kísértés szigete adta meg azt a varázst, ami ki tudott alakulni közöttünk, de itthon ez már nem működött. Megpróbálhatnánk akárhányszor, akkor sem menne szerintem. Ha nem ilyen körülmények között találkozunk, akkor valószínűleg sosem kerültünk volna ennyire közel egymáshoz.
A szlovák származású fiatal lány egy ideje egyedül van. Mint mondja, noha korábban párkapcsolat függő volt, most kifejezetten jó érzés kicsit visszatalálnia önmagához. A Kísértésben sokszor elhangzott mondatai arról, hogy mi hiányzik Dávidból vagy Kerimből szerinte, szinte ikonikussá váltak a műsor nézői körében, Anita viszont úgy érzi, itt az ideje olyasvalakit találnia, akiből semmi nem hiányzik.
Mostanra már tisztán látom, hogy tulajdonképpen egyikőjükben sem volt meg az, amire nekem valójában szükségem lenne. Nincs most párom és nem is keresek, a műsor nagyon megterhelő volt nekem lelkileg, muszáj volt egy kicsit egyedül lennem. Még mindig a hatása alatt vagyok valamennyire, de azért már sokkal jobban érzem magam. Ha majd készen állok rá, akkor olyan párt szeretnék találni, akiben nem csak félig vannak meg a dolgok, hanem akiről azt érzem, hogy számomra tökéletes.
