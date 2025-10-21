A Kísértés Anitája kitálalt: „Borzasztóan nehéz helyzetben voltam”

A Kísértés 2025 idén is tele volt váratlan fordulatokkal, sírással, nevetéssel és persze megcsalással. A párok ezúttal is magabiztosan érkeztek, a külön töltött időszakban azonban nem volt könnyű ellenállni a csábítóknak. Anita és Dávid a műsor elején még kiegyensúlyozott kapcsolatban voltak, ez azonban hamar borulni látszott a külön töltött időszak alatt.

A Kísértés Anitája nem volt könnyű helyzetben, végül egyedül távozott a műsorból (Fotó: Nánási Pál)

A Kísértés: Anita és Dávid már nem beszélnek egymással

Az első adásokban láthatólag még mindenki próbálta szigorúan tartani a fogadalmát, ez azonban sokkal nehezebbnek bizonyult, mint ahogy elsőre tűnt. Dávid például már pár nap után úgy érezte, hogy az ő barátnője a legrosszabb a lányok villájában, és szentül meg volt róla győződve, hogy a megcsalást jelző piros lámpa mindig Anita miatt villan fel náluk. A csinos lánynak persze nem esett jól, hogy párja becsmérlően beszélt róla, és szép lassan megingott közöttük a bizalom. Anita egyre közelebb került Kerimhez, akit végül álomrandira is hívott és nem túlzás kijelenteni, hogy valóban mesébe illő napot töltöttek együtt. Anita ezek után még nehezebben döntött Dávid és Kerim között, s bár valamelyest már Kerim felé kezdett húzni, mégiscsak Dáviddal érkezett, akit nem akart megbántani.

Borzasztóan nehéz helyzetben voltam, még akkor sem tudtam igazán, hogy jól döntöttem-e, de visszanézve az adásokat azt hiszem, ez volt a helyes út. Kapcsolatban mentem be, nem lett volna fair Dáviddal szemben, ha mással megyek haza. Nekem a nehézségek mellett is nagyon nagy élmény volt újranézni a műsort, mert minden akkori érzés előjött bennem

- kezdi Anita, aki elárulta, hogy a forgatások után úgy tűnt, Dávid mégis megbocsájtana neki.