Nemrég érkezett a hír, visszatér a képernyőre az ikonikus színész-rendező

Nemrég érkezett a hír, hogy Verebes István egy különleges beszélgetős műsor ötletével tér vissza a tévé képernyőjére.

Visszatér a képernyőre Verebes István.

A Jászai Mari-díjas színész-rendező egykor a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt, egyben a nézők egyik kedvence is, az utóbbi években azonban kevesebbet lehetett hallani róla - írja a Mandiner.