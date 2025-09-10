Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nemrég érkezett a hír, visszatér a képernyőre az ikonikus színész-rendező Verebes István

Verebes István
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 07:57
Különleges beszélgetős műsor ötletével állt elő.
Nemrég érkezett a hír, hogy Verebes István egy különleges beszélgetős műsor ötletével tér vissza a tévé képernyőjére. 



A Jászai Mari-díjas színész-rendező egykor a Heti Hetes című műsor egyik ikonikus alakja volt, egyben a nézők egyik kedvence is, az utóbbi években azonban  kevesebbet lehetett hallani róla - írja a Mandiner. 

Most visszatér, és a Heti Hetvenes című produkciójában olyan ismert emberekkel beszélget és formál majd véleményt, akik – hozzá hasonlóan –, már elmúltak hetvenévesek. 

 

 

