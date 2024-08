Balázs Andi mai napig fájó szívvel emlékszik Bajor Imrére: "Ő volt az igazi nagybetűs Ember"

Végtelenül igazságtalanságnak érzem az elvesztését. Szíven ütött, amikor telefonáltak tíz évvel ezelőtt, hogy mi történt. Fel is dühít, mert még itt lehetne velünk, nem érzem azt, hogy még itt lett volna az ideje. De az örömmel tölt el, hogy még most is emlékeznek rá. Ahogy a mondás is tartja: addig él, amíg emlékeznek rá az emberek