Tuvic Aleksandra várandóssága a végéhez érkezett, ez lapul a babatáskájában

Tuvic Aleksandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 17:20
Kőgazdag Fiatalok Szandiszülés
A táska bepakolva. Tuvic Aleksandra megmutatta, mit visz magával a kórházba, ha eljön az idő.
Prac Lee
Tuvic Aleksandra terhességéről beszélt: megmutatta, mit rak el a kórházi táskájába. A Kőgazdag Fiatalok című reality sztárja néhány hét múlva ad életet első gyermekének.

Tuvic Aleksandra várandóssága kapcsán készített videót
Tuvic Aleksandra várandóssága eddig mesésen alakul, a szülésre is felkészült (Fotó: Instagram/Tuvic Aleksandra)

Nem akart az utolsó pillanatig várni Tuvic Aleksandra

Pár hét van a szülésemig, úgyhogy itt volt az ideje bepakolni a kórházi táskámat, mert nem szeretnék az utolsó pillanatban kapkodni, és felkészülten várni a babócát.”

Elárulta, hogy egy magánklinikán fog szülni, ahol szinte mindent biztosítanak neki, de azért a saját kényelme érdekében visz ezt-azt. Kőgazdag Szandiról a polgárpukkasztó műsorban kiderült, hogy imádja a luxust, így nem is meglepő, hogy a szüléshez egy méregdrága Louis Vuitton táskát visz magával. S bár néhány luxusmárka még befigyelt, de sokak meglepetésére az olcsó holmik voltak túlsúlyban. Több praktikus terméket is az olcsóságáról, és silány minőségéről hírhedt Shein-ről rendelt be, és olcsó fastfashion-boltokat is felkeresett.

A táskájába olyasmi is bekerült, amin még ő maga is meglepődött. És itt nem a baba-specifikus dolgokról van szó.

Őszinte leszek, soha nem aludtam pizsamában, így el kellett mennem pizsamákat vásárolni magamnak

– tette a meglepő bejelentést, azt pedig a nézők fantáziájára bízta, miben aludt korábban.

A követőinek mindenesetre szimpatikus, hogy nem horrorisztikus áron vásárolt luxusmárkáktól szerez be mindent. Sőt, azt is kihangsúlyozta, mindenképpen szeretné majd szoptatni a kisbabáját, az ehhez szükséges termékeket is megvásárolta már.

„Jöhet nokedli, lángos, napi három-négy palacsinta”

Bár Tuvic Aleksandra a várandóssága bejelentése után egy időre visszavonult a közösségi oldalakon való tevékenységektől, most az utolsó trimeszterben néhány videóval bejelentkezett a TikTok-oldalán. Megosztott például egy vicces videót arról, hogy hiába próbálja megnézni a terhesség alatti súlyát, a pocakjától nem látja a mérleg kijelzőjét… A Borsnak azonban nemrég elárulta, mennyi az annyi, azaz szandi-varandossag-kilok">hány kilót hízott Kőgazdag Szandi.

Azt hittem, húsz-harminc kilót hízok majd, mert elég hízékony vagyok, de nem így lett. Csak hasra »híztam«, pedig egész nap eszek! Korábban alig ettem húst, de most nagyon kívánom a zsíros ételeket, de jöhet nokedli, lángos, napi három-négy palacsinta. És még így is előfordult, hogy »félidőben« az egyik terhesgondozáson a mérleg kevesebbet mutatott, mint az azt megelőző hónapban!” – fedte fel a meglepő tényt.

Most kilenc plusz kilónál tartok, ami nem olyan sok. Alapvetően 63 kiló körül szoktam lenni, de a terhesség előtt pont lefogytam kicsit. Szóval ahhoz képest jöttek a plusz kilók, így a 70 kilót sem érem el. De kihangsúlyoznám, hogy ez nem tudatos, tényleg azt eszem, ami jól esik, egészséges határokon belül. Egyszerűen így alakult

– nyugtázta.

@tuvic.aleksandra Ha bármit kifelejtettem kommentbe jelezzétek ❤️ #nekedbe #fyp #foryou #pregnant #terhesség ♬ Chill and gentle lo-fi/10 minutes(1455687) - nightbird_bgm

 

