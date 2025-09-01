Kőgazdag Szandi fogyott a terhessége alatt?! Itt az igazság

Tuvic Aleksandra az elmúlt években több emlékezetes showműsorban feltűnt már, ám most egy időre visszavonult a képernyőtől, hogy egy sokkal fontosabb „szerepnek” tegyen eleget. Kőgazdag Szandi őszre várja első gyermekét, s bár tudatosan hátrébb lépett a szerepléstől, a Borsnak most mesélt néhány kedves részletet a várandósságáról.

Kőgazdag Szandi várandósága a harmadik trimeszterébe lépett, csinossága mit sem változott az elmúlt hónapokban (Fotó: Tuvic Aleksandra)

„Azt hittem, húsz-harminc kilót hízok majd”

Elárulta, végig remekül érezte magát, minden kényelmetlen tünet elkerülte, és gondosan karban tartott alakját sem viselte meg túlzottan az ilyenkor bekövetkező sok változás. És valóban, fotóit látva remek formában van, el is árulta, hogy a kilók sem szaladtak fel rá annyira, mint sejtette.

Azt hittem, húsz-harminc kilót hízok majd, mert elég hízékony vagyok, de nem így lett. Csak hasra »híztam«, pedig egész nap eszek!

– mondta jókedvűen a Borsnak, majd hozzátette:

„Korábban alig ettem húst, de most nagyon kívánom a zsíros ételeket, de jöhet nokedli, lángos, napi három-négy palacsinta. És még így is előfordult, hogy »félidőben« az egyik terhesgondozáson a mérleg kevesebbet mutatott, mint az azt megelőző hónapban!” – fedte fel a meglepő tényt.

Most kilenc plusz kilónál tartok, ami nem olyan sok. Alapvetően 63 kiló körül szoktam lenni, de a terhesség előtt pont lefogytam kicsit. Szóval ahhoz képest jöttek a plusz kilók, így a 70 kilót sem érem el. De kihangsúlyoznám, hogy ez nem tudatos, tényleg azt eszem, ami jól esik, egészséges határokon belül. Egyszerűen így alakult

– mondta el testsúlyáról Kőgazdag Szandi.

Kőgazdag Szandi felelősségteljesen készül az anyaságra

Szandi még elárulta, a várandóssága első időszakában nagyon aggódott, hogy mindent jól csináljon, így forródróton volt az orvosával.

„Mindennek utánaolvastam, mindenre rákerestem az interneten. Ezzel aztán felhagytam, annyi rémsztorit lehetett olvasni. Inkább az ösztöneimben bízok, na és az orvosomban, akinek már vittem is ajándékcsomagot, hogy kiengeszteljem, amiért olyan szörnyű voltam. Volt, hogy Dubajban nyaraltunk, és osztrigát ettem, egy jó adagot. Vacsora után döbbentem rá, hogy terhesen lehet, hogy nem szabadott volna. Rákerestem a neten, és ott nem írták, hogy baj lenne, de felhívtam az orvosomat is – magyar idő szerint éjszaka –, hogy megnyugtasson” – idézte fel jókedvűen.