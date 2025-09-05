Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Záporoznak a gratulációk: örömteli hírt közölt Turi Xénia - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 16:30
A közösségi oldalán árulta el, hogy miről van szó pontosan.
Turi Xénia valósággal úszik a boldogságban, amióta megszületett a kislánya. A korábbi valóságshow-sztár az utóbbi időben sok nehézségen ment keresztül, de gyermeke mindenért kárpótolja őt.

Turi Xénia ünnepel, egyéves lett a kislánya Fotó: Turi Xénia

Ezt pedig a legutóbbi posztja is bizonyítja. A csinos anyuka ugyanis egy friss videót tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy örömteli hírt közölt. Turi Xénia ünnepel, mivel a kislánya egy éves lett. A legjobb közös pillanatokat vele egy videóban mutatta meg.

1 év. Nekem a mindenség

- olvasható az anyuka posztjában.

A bejegyzés alatt záporoznak a rajongók kommentjei, akik sorra köszöntik fel a korábbi valóságshow-sztár gyermekét.

– Nagyon jó ez a videó. Nagyon Boldog Születésnapot drága kis szépség - kívánta az egyik hozzászóló.

– Édesem. Nagyon boldog szülinapot a gyönyörűségnek - jegyezte meg egy másik követő.

– Boldog születésnapot a kislányodnak - írta egy harmadik rajongó.

Íme Turi Xénia videója, amiben köszönti a gyermekét születésnapja alkalmából:

 

