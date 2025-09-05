Záporoznak a gratulációk: örömteli hírt közölt Turi Xénia - Videó

Turi Xénia valósággal úszik a boldogságban, amióta megszületett a kislánya. A korábbi valóságshow-sztár az utóbbi időben sok nehézségen ment keresztül, de gyermeke mindenért kárpótolja őt.

Turi Xénia ünnepel, egyéves lett a kislánya Fotó: Turi Xénia

Ezt pedig a legutóbbi posztja is bizonyítja. A csinos anyuka ugyanis egy friss videót tett közzé az Instagram-oldalán, ahol egy örömteli hírt közölt. Turi Xénia ünnepel, mivel a kislánya egy éves lett. A legjobb közös pillanatokat vele egy videóban mutatta meg.

1 év. Nekem a mindenség

- olvasható az anyuka posztjában.