Szülés utáni alakja miatt bántják a várandósan elhagyott magyar sztárt

A botrányhős korábbi valóságshow szereplő, Turi Xénia élete fenekestül felfordult, amikor várandós lett. A kismamaság nem a terv szerint alakult a párkapcsolati zűrjei miatt, és a jelek szerint azóta sem rendeződött teljesen az élete. Párkapcsolati kálváriájában most egy szusszanásnyi pihenő van, de a kommentelők ezúttal is megtalálták azt a bizonyos csomót a kákán…

Turi Xénia fogyása miatt újra a kommentelők célpontjává vált (Fotó: Instagram)

Túl vékonynak látják a sztármamit

Turi Xénia terhessége előtt és alatt is nagyon figyelt az alakjára, bár már akkor is kapott savazást, amiért kétes eredetű szereket reklámozott az áhított alak eléréséért. Most ismét a súlyváltozás a téma, ám az eddig vékonyságra törekvő celebritás most azt hangoztatja: hízni szeretne.

„Az elmúlt éveket széjjelkoplalta, sanyargatta magát, most meg minden nap elmondja kétszer, hogy híznia kellene, amikor szemlátomást élvezi, hogy csont és bőr. Nincs ezzel baj, a lényeg, hogy tetsszen magának, de akkor legyünk már önazonosak, ne tegyük magunkat…!” – háborodott fel egy Reddit-felhasználó, miután meglátta Turi Xénia Instagram-oldalára töltött képét, amin jól látszik, fél évvel a szülés után máris nádszál karcsú. Keskeny derekát látva sokan nem is tudták hirtelen, melyik testrésze szerepel a fotón.

„Off topic, de azt hittem, hogy a képen a bokája és a lábfeje van… Nem értettem, miért fotózza le a zokniját” – írta egy kommentelő, akivel sokan egyetértettek, kifejezve, túl vékonynak látják a kismamát, s attól tartanak, a gyereknevelés rovására megy a tökéletes alak eléréséért folytatott harca.

„Na, mi történt? Vége az »egyedül nevelem Zojéé Nááddddínt, mert apuka nem támogat minket csak pénzzel« időszaknak, és újra edzés, verseny stb lesz az új személyisége? Gyerek gondolom megy a barátnőkhöz »kell az énidő, amúgy is fél évig neveltem a gyereket, most már önállósodnia kell« posztokra számíthatunk?!” – háborgott egy újabb hozzászóló.

Turi Xénia párja már nincs képben

S ha már a titokzatos apuka. Talán már ők maguk sem tudják, hányadán állnak egymással, ugyanis Xénia még várandósan arról beszélt, hogy szingliként csinálja végig a terhességét, ám a kórházból a bébit már egy rejtélyes férfi, az állítólagos apuka segített hazavinni. Rövid ideig úgy tűnt, szent a béke, néhány hete azonban Xénia váratlanul családjogi, válóperes, gyermekelhelyezésben jártas ügyvéd segítségét kérte a közösségi oldalán. Azóta pedig arról is posztolt, hogy szeretne kistesót a kislánya mellé, ám ehhez még nem találta meg a megfelelő partnert…