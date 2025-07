Komoly lelki teherről rántotta le a leplet Turi Xénia, aki még 2019-ben, a Love Island nevű, meglehetősen kétes fogadtatású valóságshow-ban tűnt fel, hogy megtalálja a szerelmet. Love Island Nia talán fent sem maradt volna igazán a köztudatban, ha a szerelmi élete nem alakult volna ennyire szövevényesen.

Turi Xénia Instagramon vallott fájdalmáról (Fotó: Instagram)

Az már ismert, hogy Turi Xénia tavaly ősszel anya lett, egy egészséges kislánynak adott életet, aki a Zoé nevet kapta, és aki azóta is a szeme fénye. Igen ám, de ahogy arról a Bors már beszámolt, már a várandóssága alatt durva pletykák kaptak róla szárnyra. Nevezetesen arról suttogtak, hogy nincs együtt a gyerek apukájával, amit egy bejegyzése is megerősített.

„Magányos és ijesztő egyedül gondoskodni egy csecsemőről, de mindig úgy érzem, mikor egy nehezebb napot zárunk, hogy egymást gyógyítjuk! Míg várandós voltam, nagy kanállal ettem a stresszt, amit biztosan ő is érzett, azóta próbálom őt kárpótolni és távol tartani minden rossztól. És a rossz emberektől... Egy biztos, eddig azt hittem, voltam már szerelmes, de mióta Ő van, tudom, hogy még sosem voltam. Mert most vagyok igazán” – írta a korábbi valóságshow-szereplő a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, még tavaly októberben.

Nos, Xénia magánéletét azóta is komoly rejtély övezi, páran arról suttognak, hogy azóta újra összemelegedett a kislánya édesapjával, így már nincs egyedül. Ám – mint most kiderült – két hozzá közel álló ember is súlyosan cserben hagyta.

Turi Xénia nem tud semmit az édesanyjáról

A sztáranyuka, aki lemezlovasként még a Nia Even művésznevet használta, egy Instagram kérdezz-felekben árulta el, hogy bizony voltak, akik eltűntek az életéből a kislánya születése óta.

Turi Xénia terhessége idejében két fontos személy is váratlanul lépett ki a celeb életéből (Fotó: Instagram)

Az egyik ilyen Turi Xénia édesanyja volt, a másik a legjobb barátnője, aki szintén látszólag ok nélkül lépett ki az életéből.

„Édesanyám és a legjobb barátnőm is eltűnt. Utóbbi egyik napról a másikra. Azóta sem tudom az okát, hetekig hívtam, kerestem. Egyszer válaszolt valamit, hogy majd keres, csak lelki baja van. Most ott voltam egyedül az újszülöttel, ő meg régen csecsemős nővér volt. Néha piszok jó lett volna, ha mellettem van. Még pár hónapja megpróbáltam újra, kérdezgettem én bántottam-e meg, tettem-e bármit, hisz előtte semmi nem volt, ami indokolta volna ezt. Azóta nem hallottam róla. Én töröltem őt mindenhonnan. Egyszer bekövetett Instán, aztán gyorsan ki. Úgyhogy tudom, nézeget, de ennyi. Felfoghatatlan. 50 éves, felnőtt nő. Sajnálom"

- panaszolta Turi Xénia.