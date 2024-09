Gólyahír: megszületett Turi Xénia babája - Fotó

A botrányhős realityszereplő, Turi Xénia sok csámcsogni valót szolgáltatott a rajongóinak és utálkozóinak a várandóssága kapcsán. A gólyahír bejelentése is adott témát az internet népének…

A jelek szerint nem egyedül neveli majd bébijét Turi Xénia (Fotó: Turi Xénia)

Megszületett Turi Xénia kislánya

Xénia várandóssága meglepte a rajongóit, akik úgy tudták, a kapcsolata romokban, majd később ő maga is megerősítette, hogy a pocakos időszakot egyedül csinálta végig, ugyanis szakított a gyermeke apjával, akinek egyébként a kilétét titokban tartotta.

Mindezért sokakat meglepett, hogy gyermeke születését nem is ő maga, hanem egy Pepe becenevű férfi osztotta meg, aki az internetes Sherlock Holmes-ok szerint Xénia korábbi párja, aki valószínűleg a bébi édesapja. Bár a legutóbbi híradások szerint nem alkotnak egy párt, a Reddit nevű fórumra most kikerült egy Instagram-történet, amit az említett férfi osztott meg arról, hogy éppen hordozóban viszi hazafelé a picurt, aki ez alapján valószínűleg két-három nappal ezelőtt, tehát a hétvégén jött világra. A hatalmas héliumos rózsaszín lufi színéből kiindulva kislánynak örülhet a pár.

Úgy fest tehát, Xénia nem egyedül fogja nevelni a picit, az említett fórumon ugyanis azt is megosztották, hogy a férfi egy hatalmas vörösrózsa-csokorral is meglepte a kismamát.

Arra egyelőre várniuk kell a rajongóknak, hogy a celebnő maga is hírt adjon a bébiről és az első napokról. Ezt alighanem hamarosan megteszi, tekintve, hogy a terhessége alatt is bőbeszédű volt az intim részleteket illetően is. Például leszögezte, hogy retteg a szüléstől, így ragaszkodik a császármetszéshez, illetve hogy egy korábbi elbaltázott plasztikai műtét miatt inkább nem szoptatná a gyermekét.