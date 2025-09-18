Tóth Gabi: "Higgyétek el, hogy semmilyen feszültség nincs közöttünk"

Az énekesnő mindezt úgy mondta, hogy közben húga, Tóth Gabi az egyik mentor, és ő pedig megnyerte az első Megasztárt. Mint ahogy arról korábban írtunk a műsor zsűrijének jelenlegi tagja, Tóth Gabi nem értette nővére kirohanását, hiszen tavaly Vera is indult a mentorok castingján, igaz akkor nem őt választották, talán ez fájhat neki.

Tóth Vera kemény véleményt formált a Megasztár kapcsán, Tóth Gabi elképesztően reagált (Fotó: Bánkúti Sándor)

Tóth Gabi TikTokon osztotta meg válaszát

A tízperces videóban az énekesnő azzal kezdi, hogy nehezen éli meg azokat a kritikákat, melyek a külsőjére tesznek megjegyzéseket: "Kapom az ívet, sok részén jót tudok nevetni, de vannak dolgok, amik azért nekem is így, szóval, hát nem esnek jól"

"Csak ne csesztessetek a külsőm miatt, mert amúgy látjátok, hogy nem vagyok egy olyan durván kövér bányarém"

A testvérével kapcsolatban a következőket mondta:

A testvéremnek van véleménye a műsorról, és lehet neki, hiszen egy önálló, szabad ember, azt gondol, amit akar róla.

Tóth Gabi leszögezte:

Semmilyen testvérháború nincs közöttünk a testvéremmel, nem veszekszünk, nem vitatkozunk, minden oké

Nővére fogyásról is beszélt Tóth Gabi:

"És ami a legfontosabb, hogy én végignéztem a tesómat, hogy mit kínlódott a súlyával, hogy mennyire utálta a kövér testét, és én vagyok a legboldogabb, hogyha vékonyabb nálam, és lefogyott, és jól érzi magát a bőrében, mert tudom, hogy ez neki mennyire fontos volt, és tudom, hogy mennyit küzdött érte, úgyhogy bennem ez egy pici rossz érzést nem kelt. Én ettől boldog vagyok, hogy a testvérem vékony, és legfőképpen azért, mert egészséges. Úgyhogy ez a véleményem erről, és kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön egy ilyen nehéz úton, mint a testvéremnek is, ekkora súlytól megválni és tartani."

Majd így folytatta:

Szóval soha nem leszek azért szomorú, mert ha esetleg ő vékonyabb nálam, akkor inkább azt mondom, hogy váó, és tudod mit, éld meg, és érezd jól magad, mert tested börtönében voltál, és nagyon utáltad magad, és most szereted magad, és én ezért nagyon hálás vagyok neked, hogy végre megélheted ezt. Úgyhogy higgyétek el, hogy semmilyen feszültség nincs közöttünk.

A videóban zárásként hozzátette, hogy ha még néha távolabb is vannak egymástól, vagy nem beszélnek annyit, a szívükben a szeretet mindig ugyanolyan erős marad.