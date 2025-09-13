"Fájt a szívünk, sírtunk is" - Tóth Gabi párját ölelve tett megrázó bejelentést

További 30 nappal hosszabbították meg a parajdi bányakatasztrófa miatt elrendelt vészhelyzetet. Ezáltal október 10-ig tilos belépni a bánya területére. A bánya elárasztása miatt kiköltöztetett lakók augusztusban térhettek vissza otthonaikba. A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg.

A parajdi sóbányát hétmillió köbméter víz árasztotta el májusban, több tárna is beomlott, jószerével megsemmisült az élménypark és az rekreációs központ is. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel korábban, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Tóth Gabi és kedvese Papp Máté Bence egy ideje Romániában tartózkodik, így ellátogattak a parajdi sóbányához is, ahol összeszorult a szívük a látványtól. Tóth Gabi sírt is a látvány miatt.

"Parajd nekünk mindig a só, az élet, a gyógyulás és a közösség szimbóluma volt. Most mégis megrendülve álltunk a sóbánya előtt... a beomlás nyomán kihalt utcákat, némaságba borult házakat láttunk. Fájt a szívünk, sírtunk is – mert ami itt történt, nemcsak a földet sebezte meg, hanem az emberek életét is. Legyen remény, hogy újra benépesül a falu, újra nevetés és dal hallatszik, s hogy a parajdi só – ez az ősi kincs – továbbra is erőt, gyógyulást és összetartozást adhat mindannyiunknak" - írta ki meghatódva Gabi az Instagram-fotójuk mellé.