Kráterek, gépek, patakterelés és versenyfutás az idővel - ez zajlik most a parajdi sóbányánál

A parajdi sóbánya körül most is megfeszített tempóban dolgoznak a munkások és a szakemberek. Holdbéli táj, dübörgő munkagépek, mély kráterek, és a patak vizét terelgető csövek - ilyen kép fogadta a sajtó munkatársait a parajdi sóbánya veszélyzónájában. Mi is ott voltunk és megnéztük, hogyan próbálják jelenleg megmenteni a bányát és vele együtt a turizmust, a helyiek megélhetését, sőt az egész települést.

Parajdi sóbánya: a legfontosabb feladat, hogy eltereljék a patakot Fotó: Szabolcs László

A legfrissebb információk szerint jelenleg nem nő tovább a közvetlen veszély annál a bányarésznél, amelynek födémjén az elmúlt napokban több kráter is keletkezett. A szakemberek remélik, hogy a bánya nem fog egyben beszakadni, hanem lassabban, részletekben omlik, így kisebb katasztrófát okozva.

A dombról jól látszott a hatalmas kráteres terület, amelyet a víz és a beszakadó föld formált. A korábbi drónfelvételekhez képest egyértelműen nőttek a lyukak , de a gépek folyamatosan dolgoznak.

A legégetőbb feladat jelenleg a Korond-patak medrének elterelése. Ennek célja, hogy ne jusson több víz a bányába, és így meg lehessen kezdeni a vízbetörések végleges lezárását. Ehhez most csőrendszert fektetnek le, amellyel elvezethetik a vizet a bánya bejárati zónájából.

Holdbéli táj a parajdi sóbányánál Fotó: Szabolcs László

A helyszínen jelen vannak tűzoltók, mentőalakulatok, rendőrök, csendőrök, a területet biztonsági övezetekkel zárták le. A vízfolyás elterelésén szakemberek és romániai, illetve külföldi szakértők csoportja is dolgozik, akik a következő lépéseket készítik elő.

A parajdi sóbánya be fog omlani - de remélhetőleg fokozatosan. Jelenleg is naponta jelennek meg új lyukak a bánya felett, amelyek napról napra nagyobbak lesznek. Ha csak darabonként omlik be a bánya, a veszély is csökken.

Constantin Dan Dobrea, a parajdi sóbánya tulajdonjogát birtokló Salrom cég igazgatója a helyszínen elmondta:

A veszély a régi, József-bányánál van. Ott keletkeztek a kráterek, amelyek lassan omlanak. A régi bánya be fog omolni, de reméljük, hogy fokozatosan, nem egyszerre

— nyilatkozta.

A jelenlegi legnagyobb kérdés: hogyan lehet kiszivattyúzni a sós vizet az új bányából, és hová lehet majd azt elvezetni.