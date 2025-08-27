Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Gáspár névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Meghalok, annyira szép vagy" - Tóth Andi új stílusa mindenkit lenyűgözött

Tóth Andi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 13:31
stílusgyönyörű
Tóth Andi bámulatosan néz ki az új képein.

Tóth Andi sokak szerint az ország egyik legszebb énekesnője, ezzel a véleménnyel pedig elég nehezen lehetne vitába szállni, hiszen bárhova is megy, ott rögtön a figyelem középpontjába került a gyönyörűségével – ráadásul még elképesztően tehetséges is, így nem meglepő, hogy ilyen sokan odavannak érte.

20250605_Notino party_MG_MW 019
Tóth Andi / Fotó: Ripost

Tóth Andi most új képeket osztott meg a közösségi oldalán, ráadásul tőle egészen szokatlan módon fehér és halvány rózsaszín ruhákban pózol a fotókon, ezzel pedig sikerült teljesen lenyűgöznie a rajongóit. Tarolt az új stílusával, amit az is bizonyít, hogy rengeteg dicsérő kommentet kapott: valaki például azt írta angolul, hogy "meghalok, annyira szép vagy".

Imádom az új hajad🫦🖤

 

Úristen, te ki vagy virulva kívül belül..

 

Gyönyörű vagy Andi!😍🔥💯🥰🫶💗🩷💓💖💝❤️💘🤗💋

 

Deszeeep😍🔥

 

A fehér sokkal jobban áll😍!

 

De szép Valakiii 😮😍

– írták a kommentelők Tóth Andi alább megtekinthető posztjához.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu