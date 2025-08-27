"Meghalok, annyira szép vagy" - Tóth Andi új stílusa mindenkit lenyűgözött

Tóth Andi sokak szerint az ország egyik legszebb énekesnője, ezzel a véleménnyel pedig elég nehezen lehetne vitába szállni, hiszen bárhova is megy, ott rögtön a figyelem középpontjába került a gyönyörűségével – ráadásul még elképesztően tehetséges is, így nem meglepő, hogy ilyen sokan odavannak érte.

Tóth Andi / Fotó: Ripost

Tóth Andi most új képeket osztott meg a közösségi oldalán, ráadásul tőle egészen szokatlan módon fehér és halvány rózsaszín ruhákban pózol a fotókon, ezzel pedig sikerült teljesen lenyűgöznie a rajongóit. Tarolt az új stílusával, amit az is bizonyít, hogy rengeteg dicsérő kommentet kapott: valaki például azt írta angolul, hogy "meghalok, annyira szép vagy".

Imádom az új hajad🫦🖤 Úristen, te ki vagy virulva kívül belül.. Gyönyörű vagy Andi!😍🔥💯🥰🫶💗🩷💓💖💝❤️💘🤗💋 Deszeeep😍🔥 A fehér sokkal jobban áll😍! De szép Valakiii 😮😍

– írták a kommentelők Tóth Andi alább megtekinthető posztjához.