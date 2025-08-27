"Meghalok, annyira szép vagy" - Tóth Andi új stílusa mindenkit lenyűgözött

Tóth Andi sokak szerint az ország egyik legszebb énekesnője, ezzel a véleménnyel pedig elég nehezen lehetne vitába szállni, hiszen bárhova is megy, ott rögtön a figyelem középpontjába került a gyönyörűségével – ráadásul még elképesztően tehetséges is, így nem meglepő, hogy ilyen sokan odavannak érte.
Tóth Andi most új képeket osztott meg a közösségi oldalán, ráadásul tőle egészen szokatlan módon fehér és halvány rózsaszín ruhákban pózol a fotókon, ezzel pedig sikerült teljesen lenyűgöznie a rajongóit. Tarolt az új stílusával, amit az is bizonyít, hogy rengeteg dicsérő kommentet kapott: valaki például azt írta angolul, hogy "meghalok, annyira szép vagy".
Imádom az új hajad🫦🖤
Úristen, te ki vagy virulva kívül belül..
Gyönyörű vagy Andi!😍🔥💯🥰🫶💗💓💖💝❤️💘🤗💋
Deszeeep😍🔥
A fehér sokkal jobban áll😍!
De szép Valakiii 😮😍
– írták a kommentelők Tóth Andi alább megtekinthető posztjához.
